Güney Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Hong-cheol, Pyongyang yönetimine yaptığı açıklamada, teklifin amacının “askeri güveni yeniden tesis etmek ve olası çatışmaların önüne geçmek” olduğunu belirtti.

Kim, sınır hattındaki olası gerilimleri önlemek için önerilen görüşmelerin detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Ordumuz, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) belirlenmesi, kaza sonucu oluşabilecek çatışmaların önlenmesi ve askeri gerginliğin azaltılması konularını ele almak üzere Koreler arası resmi görüşmeler yapılmasını teklif ediyor. Kuzey Kore’nin teklifimize olumlu ve hızlı yanıt vermesini bekliyoruz.”

Savunma Bakanı Yardımcısı, son dönemlerde yaşanan MDL ihlallerinin 1953’teki ateşkesten bu yana yerleştirilen kara sınırı göstergelerinin hasar görmesiyle ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

Sınır İhlalleri Endişeleri Artırdı

Geçmiş yıllarda, Kuzey Kore askerleri tarafından arazi temizliği veya tampon bölgeye mayın döşeme gibi operasyonlar sırasında geçici de olsa sınır hattı ihlalleri yaşanmıştı. Bu durum, Koreler arasındaki sınır bölgesinde olası bir askeri çatışma ihtimaline dair endişeleri artırmıştı.

Son Görüşmeler 2018’de Gerçekleşmişti

Güney ve Kuzey Kore arasındaki son genel düzeydeki askeri görüşmeler 2018 yılında yapılmıştı. 2000 yılından bu yana iki bakan düzeyinde görüşme ve 40’a yakın çalışma toplantısı gerçekleştirilmişti.

Seul-Pyongyang İlişkileri Gergin Seyretti

Son yıllarda, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programları ile Güney Kore ve ABD’nin ortak askeri tatbikatları, iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin bir çizgide ilerlemesine neden olmuştu. Seul yönetimi, sınır hattındaki güvenliği artırmak ve olası çatışmaları önlemek için diplomatik adımlar atmaya devam ediyor.