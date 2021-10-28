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29 Ekim mesajları 2021: Anlamlı,Türk bayraklı ve en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözleri...

29 Ekim mesajları gündemde araştırılmaya başlandı. Her sene 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Cumhuriyet 98.yıl dönümünde en güzel, resimli ve anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Gündem 28.10.2021, 16:16
29 Ekim mesajları 2021: Anlamlı,Türk bayraklı ve en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözleri...

29 Ekim mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etti. 29 Ekim tarihlerinde ise Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir tarafında kutlanıyor. Sosyal medyada Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşım yapacak olanlar resimli, en güzel 29 Ekim mesajlarını araştırıyorlar. İşte en yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2021...

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

329 Ekim mesajları (resimli ve yeni), sözleri 2021: Anlamlı,Türk bayraklı ve en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözleri...

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

29 Ekim mesajları (resimli ve yeni), sözleri 2021: Anlamlı,Türk bayraklı ve en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözleri...

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!
Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

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