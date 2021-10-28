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Bakan Karaismaloğlu: “İstanbul Havalimanı Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı”
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
29 Ekim mesajları 2021: Anlamlı,Türk bayraklı ve en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözleri...
29 Ekim mesajları gündemde araştırılmaya başlandı. Her sene 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Cumhuriyet 98.yıl dönümünde en güzel, resimli ve anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
Gündem 28.10.2021, 16:16