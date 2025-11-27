İstanbul merkezli Güler Nakliyat, yurtiçi parsiyel yük taşımacılığı, depolama ve proje lojistiği hizmetleri sunuyor.

Güler Nakliyat’a yeni araçları, Scania Tuzla Yetkili Satıcı ve Servisi’nde Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, Scania Tuzla Satış ve SSH Müdürü Volkan Kahya ve Erçal Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Erçal tarafından Güler Nakliyat’ın firma sahibi Naci Güler’e teslim edildi.

“Operasyonel Verimliliğimizi En Üst Seviyeye Taşıyoruz”

Sektörde 50. yılını kutlayan Naci Güler, lojistik hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik, sürdürülebilirlik ve doğaya saygıyı merkeze aldıklarını belirterek şunları söyledi; “Filomuzu güçlendirme stratejimiz kapsamında yaptığımız bu yatırım hem hizmet kalitemizi artıracak hem de operasyonel verimliliğimizi en üst seviyeye taşıyacak. Scania’nın özellikle Super serisindeki üstün yakıt performansı ve segmentindeki teknolojik üstünlükleri, tercihimizi yeniden Scania’dan yana kullanmamızı sağladı.”

“Super, Lojistik Firmalarının Gücünü Artırıyor”

Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat ise “Yakıt verimliliği, dayanıklılığı ve düşük işletme maliyetlerini bir arada sunan Super çekicimiz, büyük lojistik firmalarımızın tercihi olmaya devam ediyor.” dedi.

Canbulat, “Güler Nakliyat, Türkiye’nin dört bir yanına 24 saat kesintisiz nakliye hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle 24 saat servis erişimi, filolarının tercihlerinde önemli bir kriter oldu. Scania’nın yaygın ve her an ulaşılabilir servis ağı firmaların araç alımlarında belirleyici bir rol oynamaktadır” şeklinde konuştu.

Scania, yüksek teknolojiye sahip ürünleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla lojistik sektörüne değer katmaya devam ediyor.