Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 2025 yılında hizmet ihracatında tarihi bir seviyeye ulaşacağını belirterek, “Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) iş birliğiyle düzenlenen “Hizmet İhracatının Şampiyonları” ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren 60 firma ödüllendirildi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve HİB Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.

“Hizmet ihracatı mal ihracatı kadar değerli”

Törende konuşan Bakan Bolat, Türkiye’nin 2025 yılında üretim, istihdam ve ihracat alanlarında güçlü bir performans gösterdiğini belirterek hizmet sektörünün ekonomideki payına dikkat çekti.

Bolat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı .”

“Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doların üzerine çıkacak .”

“Türkiye 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek.”

“Hizmet ihracatındaki fazlamız, bizi dünyada 5’inci sıraya taşıyor.”

2025 yılını 17 bin dolar kişi başı milli gelir seviyesinde kapatacaklarını söyleyen Bakan Bolat, enflasyonda yaşanan iyileşmeyle birlikte finansman maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini ifade etti.

2025'in üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirten Bolat, ‘‘Türkiye yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacak’’ ifadelerini kullandı.



Finansman maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini de söyleyen Bolat, ‘‘Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz’’ dedi.

‘‘Bu yıl hizmet İhracatı 121 milyar doları aşacak’’

2025 yılı için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin olduğunu da hatırlatan Bakan Bolat, ‘‘390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatını aşmayı hedefliyoruz. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye’ye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek’’ diye konuştu.

Hizmetler sektörünün dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu vurgulayan Bolat, ‘‘Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor hizmetler dengesi fazlasında. Aynı zamanda da dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemler dengemizde iyi bir tablo oluşmasını sağlıyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak. Tolere dilebilir, makul bir denge olarak nitelendirmek mümkündür. Gönül ister ki cari işlemler fazlamız olsun. Onun için de hep birlikte mücadele ediyoruz’’ şeklinde konuştu.



Hizmetler sektörünün istihdamdaki payına ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, ‘‘Hizmetler sektörünün istihdamdaki payı yüzde 65. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyon. Sektörün milli gelirdeki payı yüzde 60’a yaklaştı’’ sözlerini ifade etti.

Avdagiç: "Türk markaları güven sembolüne dönüştü"

“2026’da finansman maliyetleri daha da düşecek”

Bolat, enflasyondaki iyileşmenin finansman maliyetlerine olumlu yansıdığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Finansman maliyetlerinde düşüş 2025 ortalarından itibaren başladı. Bu trendin 2026’da düzenli bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz.”

Bakan Bolat ayrıca 2025 yılı için belirlenen 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmet ihracatı hedefini aşmayı amaçladıklarını da vurguladı.

Türkiye’nin cari dengesi iyileşiyor

Türkiye’nin hizmetler dengesinde güçlü bir konumda olduğunu belirten Bakan Bolat, dış ticaret ve cari dengeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Geçen yıl cari açığımız 10,5 milyar dolar oldu.”

“Bu yıl cari açığın 21-22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

“Hizmetler sektöründeki fazlamız, dış ticaret açığını azaltarak cari dengeyi iyileştiriyor.”

Şekib Avdagiç: “Türk markaları küresel bir güven sembolüne dönüştü”

HİB Başkanı Şekib Avdagiç, törende yaptığı konuşmada Türk hizmet sektörünün küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

Avdagiç, 2024 yılı hizmet ihracatının 117 milyar 189 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"61 milyar 369 milyon dolarlık cari fazla ile tarihin en yüksek katkısını sağladık."

“Türk markaları artık dünya çapında bir güven sembolü haline geldi.”

“Turizm, bilişim, sağlık, taşımacılık, eğitim, finans ve dizi ihracatında Türkiye’nin itibarı her geçen gün güçleniyor.”

Avdagiç, HİB üyeleri olarak 2025 yılı hizmet ihracatı hedefinin çok yakınında olduklarını da sözlerine ekledi.

Türk hizmet sektörü küresel rekabette yükselişini sürdürüyor

Turizmden lojistiğe, sağlık turizminden bilişime kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Türk hizmet sektörü, 2025 yılı itibarıyla hem istihdam hem de ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almayı sürdürüyor.