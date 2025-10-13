Ankara merkezli firma tarafından tasarlanan ve üretilen makine, tarımda traktörün yaptığı işleri tek başına yapabiliyor; belediyelerde ve sağlık sektöründe de farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

Firmanın Ar-Ge Mühendisi Mahmut Bedirhan Arslan, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan ürünün en küçük parçasına kadar yerli üretim olduğunu belirterek, “Makinemiz tarlada traktörün yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Önüne her türlü aparatı, arkaya ise bir tona yakın yük askısı bağlanabiliyor. Belediyeler için süpürge, kar küreme ve park bahçe uygulamalarına uygun bir sistem geliştirdik” dedi.

Paletli yapısıyla 40-50 beygirgücündeki traktörleri rahatlıkla geride bırakabilen makine, saatte 6 kilometre hızla çalışabiliyor. Arslan, “Sistemde iki hidromotor kullanıyoruz ve 2600 NM tork üretebiliyoruz. Kumanda sayesinde oturduğunuz yerden tarlanızı işleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisine de üretim yapan firma, makinenin savaşta silah taşımak veya yük taşıma gibi görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca hayvancılıkta ahır ve kümes temizliği ile gübre taşıma gibi işlevlere de uygun küçük modeller geliştirilmiş durumda.

Bursa Tarım Fuarı’nda ilk kez çiftçilerin karşısına çıkan makine, fuar süresince büyük ilgi gördü. Arslan, fuarda 1 milyon liralık satış anlaşmaları yaptıklarını ve yurt dışından da iş birlikleri için talepler aldıklarını açıkladı.