Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren ortalama 99 kuruşluk indirim uygulandı. Böylece araç sahipleri, güne daha düşük akaryakıt fiyatlarıyla başladı.

Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün yanı sıra rafineri ürün fiyatlarındaki gerilemenin de indirimin hayata geçirilmesinde etkili olduğunu belirtiyor. Yapılan düzenleme sonrası özellikle büyükşehirlerde benzin fiyatları yeniden güncellendi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,19 liraya, Anadolu Yakası'nda ise 62,03 liraya geriledi. Ankara'da litre fiyatı 63,14 lira, İzmir'de 63,42 lira seviyesine düştü.

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi unsurları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle uluslararası petrol piyasalarında yaşanan her hareket, belirli bir gecikmeyle iç piyasadaki pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarının seyrinin önümüzdeki dönemde de yakından takip edileceğini ifade ederken, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemelerin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler ve enerji arzına ilişkin beklentiler, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Sürücüler açısından olumlu karşılanan indirim, yaz sezonunda artan araç kullanımı nedeniyle yakıt maliyetlerinde sınırlı da olsa bir rahatlama sağladı.