Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Vekili Özdemir, Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nin bulunduğu alanda, Antalya körfezindeki gemilerin denetlenme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özdemir, denizde sefer halinde olan denizcilere telsiz anonsuyla seslenerek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarını kutladı. Denizciler, Başkan Vekili Büşra Özdemir'e kutlama mesajı için teşekkür etti.

'Çalışmalar örnek oluyor'

Daha sonra Deniz ve Kıyı Yönetimi Müdürlüğü çalışanlarıyla bir toplantı yapan Başkan Vekili Özdemir, denizlerin korunması ve denizciliğin gelişmesi adına kurulan bu birimin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. 'Deniz sorumluluk alanlarımızda kapasitemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz' diyen Büşra Özdemir, 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi, deniz suyu analizleri, hayalet ağlarla mücadele, istilacı türlerle mücadele, dere atık kapanları, gemi atık alım istasyonları, Mavi Bayrak çalışmaları, Boğaçayı'nın temizliği gibi birçok çalışmayı başarıyla yürütüyorsunuz. Çalışmalarımız hem ülkemizden hem de dünyanın farklı ülkelerinden de takdir görüyor. İki hafta önce Kırgızistan'dan gelen bir heyet ülkelerinde ilk Mavi Bayrak ödülünü alabilmek için Antalya'da belediyemizin çalışmalarını yerinde incelemeye geldi' dedi.

'Denizlerimizin kıymetini biliyoruz'

Yakın zamanda Antalya için çok önemli bir projenin başlatıldığını aktaran Özdemir, 'Yapay Resif Projemizin 1. etabını hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde deniz araçları filomuza da bazı ilaveler yapmayı planlıyoruz. Kısacası biz en değerli hazinelerimizden olan denizimizin kıymetini biliyoruz. Bu bilinçle denizcilik sektöründeki paydaşlarımızla işbirliği ile çalışarak Antalya'mızda denizi seven, koruyan denizci bir toplum oluşturma çabamızı sürdürüyoruz' diye konuştu.