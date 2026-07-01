AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Altıeylül İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada teşkilatın birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Aydemir, 'Balıkesir, tarihin en yıkıcı seçimini yapacak; hak ettiği AK Parti hizmetine yeniden kavuşacak' dedi.

Millete hizmet yolunda aynı inanç, aynı heyecan ve aynı dava bilinciyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Aydemir, 'Birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Tarihin en yıkıcı seçimini yapacak Kuvâ-yi Milliye Şehri Balıkesir'i hak ettiği AK Parti hizmetiyle yeniden buluşturacağız.' dedi.

Konuşmasında, Balıkesir'in 20 ilçesinde görev yapan ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle teşkilatları ve tüm dava arkadaşlarına emekleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Aydemir, güçlü teşkilat yapısıyla hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini vurguladı.