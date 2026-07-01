Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 2 Temmuz Perşembe günü Yavuz Selim Mahallesi Kepez Seyir Terası'nda düzenlenecek Halk Buluşması'na Barış, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Kütükçü ve Çankaya mahallelerinin sakinlerini davet etti. Buluşmada vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, aşure ikramı da yapılacak.

Kepez Belediyesi, vatandaşların yönetime doğrudan katılımını güçlendirmek amacıyla düzenlediği Halk Buluşmalarını sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek buluşma, 2 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da Yavuz Selim Mahallesi Kepez Seyir Terası'nda yapılacak. Barış, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Kütükçü ve Çankaya mahallelerinin sakinlerini bir araya getirecek buluşmada, mahallelerin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konular ortak akıl anlayışıyla değerlendirilecek. Belediye birim müdürleri de toplantıda hazır bulunarak vatandaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyecek ve çözüm sürecini başlatacak.

'Söz vatandaşta'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mahalle sakinlerini buluşmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı: 'Kepez'in gerçek söz sahibi olan hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Kentimizin sorunlarını ve yapılması gereken çalışmaları hep birlikte konuşacağız. Sizlerden gelecek talepleri anında değerlendirmeye alacak, çalışma arkadaşlarımızı harekete geçireceğiz. Hızlı çözümler ve dayanışma gücümüzle söz vatandaşta olacak. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın bereketini aşure ikramımızla büyüteceğimiz buluşmamıza tüm mahalle sakinlerimizi bekliyoruz.'

Temizlik seferberliği anlatılacak

Halk Buluşması öncesi esnaf ziyaretlerinde Kepez Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği de vatandaşlarla paylaşılacak. 'Temizlik bizden, onu koruması sizden' anlayışıyla yürütülen kampanya kapsamında her ay Kepez'in 'En Temiz Sokağı' ve 'En Temiz Caddesi' belirlenecek. Çevre temizliğinde örnek olan mahalleler kamuoyuyla paylaşılacak ve sürpriz ödüllerle teşvik edilecek.

Daha temiz ve yaşanabilir kepez

Kepez Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Temizlik Kirletmemektir' kampanyası ile çevre ve görüntü kirliliğinin azaltılması, çocuklar için daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, mahallelerde aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve esnafın müşteri potansiyeline olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.