Türkiye Gazetesi'ne konuşan Karakaş, 2027 Ocak ayının sabit gelirli kesimler açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, asgari ücrette yüzde 50'nin altında bir artış beklemediğini ifade etti.

Karakaş, hükümetin ekonomik programının 2027 yılına odaklandığını savunarak, asgari ücretliler, memurlar ve emeklilere yönelik iyileştirmelerin bu dönemde hız kazanabileceğini dile getirdi.

Asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmesinde seçim takviminin belirleyici olacağını söyleyen Karakaş, "Seçimlerin 2027 Ekim-Kasım döneminde yapılması halinde hükümetin bir defaya mahsus yüksek oranlı bir artışa gidebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle 2027 Ocak ayında yüzde 50'nin altında bir güncelleme beklemiyorum. En az 42 bin TL, hatta bunun üzerinde bir asgari ücreti görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karakaş, 2027 Ocak ayını dar gelirli vatandaşlar açısından "milat" olarak nitelendirirken, bu değerlendirmelerin kendi ekonomik analizleri ve beklentileri doğrultusunda yapılan öngörüler olduğunu vurguladı.

Öte yandan, asgari ücretin nihai tutarı; enflasyon verileri, ekonomik göstergeler ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları doğrultusunda hükümet tarafından belirlenecek. Karakaş'ın açıkladığı rakamlar ise resmi bir karar değil, kişisel tahmin niteliği taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi