İşletmeler, Ticimax altyapısına entegre Tami Sanal POS sayesinde dakikalar içerisinde e-ticaret sitelerine ödeme altyapısını entegre edebiliyor. Bu sayede, yerli ve yabancı tüm kartlarla ödeme alınabiliyor, banka kartlarının taksit ve kampanyalarından kolayca yararlanılabiliyor. Ödemeler ise hemen ertesi iş günü hesaba geçiyor ve tek komisyon oranıyla finansal yönetim kolaylığı sağlanıyor.

İş birliği kapsamında, Ticimax kullanıcılarına 31 Aralık 2025’e kadar Tami üye işyeri olma avantajıyla e-ticaret paketlerinde indirim fırsatı da sunuluyor. Böylece işletmeler, dijitalleşme süreçlerinde uygun maliyetli ve güvenli bir ödeme altyapısına hızlı geçiş yapabiliyor.

Tami Genel Müdürü Melda Çetin’den İş Birliği Açıklaması

Melda Çetin, iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Ödeme altyapısı kurmak işletmeler için karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Tek bir POS ile birçok bankanın taksit ve kampanyalarına erişim sağlamak, tüm işlemleri merkezi bir sistemden yönetmek artık mümkün. Tami Sanal POS ile işletmeler hem hız hem de güvenlik kazanıyor. Ayrıca yıl sonuna kadar geçerli indirim fırsatımızla e-ticaret firmalarının dijitalleşme süreçlerini destekliyoruz."

Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli’den Değerlendirme

Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli ise iş birliğine ilişkin şunları belirtti:

"Türkiye’nin en gelişmiş e-ticaret altyapı sağlayıcısı olarak, işletmelere güçlü altyapı sunmanın yanı sıra işlerini güvenle büyütebilecekleri çözümler geliştirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu iş birliği, işletmelerin dijitalleşmesine katkı sağlayarak e-ticaret ekosistemine önemli bir ivme kazandıracak."

Bu iş birliğiyle, Tami ve Ticimax, e-ticarette hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu ödeme çözümlerini işletmelere sunarak, Türkiye’nin dijital ödeme ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.