“Yapamazsın” diyenlere inat, meslekte fark yarattı

Berberlik mesleğine olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını belirten Torol, bu süreçte aldığı desteğin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Küçükken saçımı kestirmek için buraya gelirdim. Ustam Serdar abi bir gün burada çalışmamı önerdi. İlk başta kararsızdım ama denemeye karar verdim. Okuldan sonra buraya geliyorum ve çalışıyorum. Bana ‘Bu erkek işidir, yapamazsın’ diyenler oldu. Ancak bu sözler beni daha da motive etti. Şimdi işimi severek yapıyorum ve müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyorum.”

Ustasından Destek: “Başarısı Bizim de Gururumuz”

Aysun Torol’un ustası Serdar Uslu, onun işe başlamasını ilk başta şaşkınlıkla karşıladıklarını, ancak zamanla yeteneğini gördüklerini söyledi:

“Aysun, küçüklüğünden beri bize tıraş olmaya geliyordu. Lise çağlarında burada çalışmak istediğini söyledi. Başta ‘Kız çocuğu yapabilir mi?’ diye düşündük. Ama onun azmini ve ilgisini görünce destek verdik. Bugün Aysun’un başarısı hem bizi gururlandırıyor hem de toplum için güzel bir örnek oluşturuyor.”

Müşteriler İlk Başta Şaşkındı, Şimdi Memnun

Aysun Torol’un tıraş ettiği müşterilerden Emrah Kaya, ilk deneyimini şu sözlerle anlattı:

“İlk gördüğümde şaşırmıştım. Erkeklerin yoğun olduğu bir ortamda bir kadının tıraş yapması farklı bir durum. Ancak Aysun çok başarılı, ustalardan hiçbir farkı yok. Şimdi alıştık ve memnuniyetle geliyoruz. Bu tür şeyler hem meslekler arasındaki sınırları kaldırıyor hem de güzel bir mesaj veriyor.”

Genç Kadınların Başarıya Uzanan Yolu

Aysun Torol, hem kendi azmi hem de ustasından aldığı destekle, erkek egemen bir meslek dalında başarının cinsiyetten bağımsız olduğunu kanıtlıyor. Kadınların her alanda var olabileceğini gösteren Torol’un hikayesi, özellikle genç kadınlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Giresun’un tek kadın berberi olan Torol, mesleğini severek yaparken, “Her işi kadınlar da başarabilir” mesajını da güçlü bir şekilde veriyor.