Süt ve Süt Ürünlerinde Şeffaflık Geliyor

Yönetmelikle birlikte süt ve süt ürünlerinde “köy” veya “çiftlik” gibi ifadeler, ürün içeriğiyle örtüşmediği durumlarda tamamen kaldırılacak. Ayrıca, bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerde “süt” ifadesi artık kullanılmayacak. Örneğin, badem, yulaf veya soya gibi bitkilerden yapılan içecekler, sadece “içecek” adı altında satışa sunulabilecek.

Türk Gıda Kodeksi’ne göre, “süt” tanımı yalnızca hayvansal kaynaklı ürünler için geçerli olacak. Bu düzenleme, tüketicilerin bitkisel ürünlerle hayvansal ürünleri karıştırmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yanıltıcı İfadeler ve Görseller Kalkıyor

Yeni düzenleme, yalnızca metinlerde değil, aynı zamanda görsellerde de tüketiciyi yanıltabilecek unsurların kaldırılmasını hedefliyor. Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, bu adımın tüketicilere daha doğru ve kolay bilgi sunmayı amaçladığını belirtti.

Örneğin:

Çikolata yerine kokolin ,

, Tereyağı yerine margarin gibi ikame ürünlerin etiketlerde açıkça belirtilmesi zorunlu hale gelecek.

Ayrıca, ışınlanmış gıdalarda “ışınlanmış” ibaresinin kullanımı mecburi olacak. Bu düzenlemeyle birlikte, tüketiciler ilk bakışta ürünün gerçek içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Gıda Katkı Maddelerine Yeni Kılavuz Geliyor

Düzenleme, yalnızca yanıltıcı ifadelerle sınırlı değil. Etiketlerde sıkça yer verilen “koruyucu içermez” veya “doğal renklendirici içerir” gibi ifadelerin kullanımına da sınırlama getiriliyor. Firmaların bu tür ifadeleri kullanabilmesi için, henüz yayımlanmamış olan “gıda katkı maddeleri kılavuzu” temel alınacak.

Geçiş Süreci 2026’da Tamamlanacak

Firmalar, bu kapsamlı değişikliklere uyum sağlamak için 2026 yılı sonuna kadar süreye sahip. Ancak belirtilen tarihten sonra, yönetmelik hükümlerine uymayan ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketici hakları daha güçlü bir şekilde korunurken, gıda ürünlerinin daha şeffaf, güvenilir ve anlaşılır bir şekilde sunulması sağlanacak. Bu adımlar, sektörde haksız rekabetin önlenmesi adına da önemli bir milat olarak değerlendiriliyor.