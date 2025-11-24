Prensip anlaşması tamam: Rekabet Kurumu incelemede

Getir’in Abu Dhabi merkezli hakim hissedarı Mubadala, son aylarda yürüttüğü “çıkış stratejisi” kapsamında şirket iştiraklerini elden çıkarmaya devam ediyor. Geçen ay Getir Araç’ı Tiktak’a satan Mubadala, bu kez Getir Yemek için Uber Eats ile masaya oturdu.

Reuters’a konuşan konuya yakın kaynaklar: “Getir Yemek’in Uber Eats’e satışı için anlaşma sağlandı. Dosya Rekabet Kurumu’na gönderildi.”

ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın finansal büyüklüğüne ilişkin detay verilmezken, nihai kararın Rekabet Kurumu’nun incelemesi sonrası netleşeceği belirtildi.

Uber ve Mubadala konuya dair soruları yanıtsız bıraktı.

Uber, Türkiye pazarında hızla büyüyor

Uber, Türkiye’de teslimat sektöründeki varlığını bu yıl önemli ölçüde artırdı. ABD merkezli şirket, Mayıs ayında Trendyol GO’nun yüzde 85’ini 700 milyon dolara satın almıştı.

Bu satın almanın ardından Uber Eats’in Türkiye’de daha geniş bir hizmet ağı sunacağı açıklanmıştı.

Getir Yemek satın almasının da tamamlanması halinde Uber Eats, Türkiye’nin en büyük iki yemek dağıtım platformunda söz sahibi olacak. Sektörün diğer önemli oyuncusu Yemeksepeti, Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Mubadala, Getir’de yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı

Pandemi sonrası hızlı büyüme döneminin ardından zor bir süreç yaşayan Getir, yurt dışı operasyonlarını kapatmış ve Türkiye odağına dönmüştü.

Bir dönem 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket, tüketici talebinin gerilemesiyle küçülmeye gitmişti.

Mubadala ise Türkiye’de:

Getir Araç’ı Tiktak’a sattı ,

Getir Finans için görüşmeler yürütüyor ,

Bazı birimlerde faaliyetleri durdurdu.

Öte yandan, kurucular ile Mubadala arasındaki hukuki süreç devam ederken Rekabet Kurulu, mart ayında Getir’in bazı iştirakleriyle birlikte tek kontrolünün Mubadala’ya geçmesini onaylamıştı.

Sektörde dengeleri değiştirecek bir satış

Getir Yemek’in Uber Eats’e devri, Türkiye yemek teslimat pazarında dengeleri tamamen değiştirebilecek büyüklükte bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre satışın onaylanması halinde:

Uber Eats’in Türkiye operasyonları hızla genişleyecek,

Pazar rekabeti yeniden şekillenecek,

Teslimat ekosisteminde yoğun bir konsolidasyon süreci başlayabilecek.

Rekabet Kurumu’nun vereceği kararın sektörün geleceği açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.