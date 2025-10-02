Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, Uptober iyimserliği ve ABD’de hükümetin kapanmasının ardından likidite artışı patlaması yaşanacağı beklentileriyle birlikte yükseliş ivmesi kazandı. Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri 4,17 trilyon dolara yükselirken, lider kripto para birimi Bitcoin, yedi haftalık zirvesine doğru keskin bir fiyat artışı gösterdi ve 118.602 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.413 dolardan işlem görürken, XRP 2,98 dolardan, Solana ise 225,04 dolardan fiyatlanıyordu.

Trump, FDIC Başkanlığı için Travis Hill’i aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) geçici başkanlığını yürüten Travis Hill’in beş yıllık görev süresi için resmi adaylığını Senato’ya sundu. Kongre kayıtlarına göre, Hill’in adaylığı salı günü Senato Bankacılık Komitesi’ne iletildi. Hill, FDIC’deki görevine başlamadan önce dijital varlıklar ve tokenizasyon konusunda kurumun daha fazla rehberlik sunması gerektiğini belirtmiş ve kripto bağlantıları nedeniyle bazı şirketlerin bankacılık hizmetlerinden dışlandığı iddialarına karşı çıkmıştı. Mart ayında finans kuruluşlarına gönderdiği mektupta bankaların dijital varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunmasının “izin verilebilir” olduğunu vurgulamıştı. Hill, “FDIC’nin bankaların kripto ve blok zinciri faaliyetlerine güvenlik ve sağlamlık standartları çerçevesinde nasıl dahil olabileceğini açıklayan yeni bir yaklaşım için atacağı adımlardan sadece biri olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Eski FDIC Başkanı Martin Gruenberg, ocak ayında Başkan Joe Biden’ın görevi sona ererken istifa etmişti. Trump, kripto politikalarını etkileyebilecek çeşitli atamalar açıklasa da henüz Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlığı için Brian Quintenz’in yerine yeni bir isim ya da kurumun liderlik kadrosundaki diğer boşluklar için aday göstermedi. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) Demokrat bir üyenin koltuğu da ocak ayından bu yana boş bulunuyor. Hill’in adaylığı için Senato Bankacılık Komitesi’nin ne zaman oturum düzenleyeceği belirsizliğini koruyor. ABD Kongresi’nin bu hafta bütçe tasarısını geçirememesi nedeniyle hükümetin kapalı olması, sürecin en az gelecek haftaya kadar ertelenmesine neden olabilir.

İsveç’te stratejik Bitcoin rezervi önerisi

İsveç Parlamentosu’ndan iki milletvekili, ülkenin enflasyonla mücadele ve rezervlerini çeşitlendirme amacıyla stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmasını önerdi. Ayrıca hükümetin, merkez bankasının para politikasını düzenleyen yasada değişiklik yapmayacağına dair taahhütte bulunarak dijital merkez bankası parası (CBDC) çıkarma niyetinde olmadığını göstermesini talep ettiler.

İsveç Demokratları’ndan Dennis Dioukarev ve David Perez’in sunduğu teklif, ABD gibi ülkelerin rezerv oluşturma sürecine girdiğine dikkat çekerek İsveç’in de “dijital yarışa katılması” gerektiğini vurguluyor. Milletvekilleri, rezervin el konulan Bitcoin’lerle finanse edilebileceğini ancak yönetiminden sorumlu kurumun henüz netleşmediğini belirtti. Bitbo verilerine göre İsveç’in resmi bir Bitcoin rezervi bulunmuyor. Ancak Kasım 2024’te yürürlüğe giren yasa, soruşturmanın doğrudan hedefi olmasa bile kripto varlıkların da dahil olduğu lüks eşyaların devlet tarafından müsadere edilmesine imkan tanıyor.

Dioukarev ve Perez, Bitcoin rezervinin döviz ve altınla birlikte ülkenin rezerv yapısını güçlendireceğini, siyasi ve ekonomik risklere karşı koruma sağlayacağını ifade etti. “Bitcoin’in değeri devletlerin para politikalarından bağımsızdır, bu da rezervlerdeki korelasyonu azaltır” değerlendirmesinde bulundular. Ayrıca Bitcoin sahibi olmanın dijital yeniliğe açıklık mesajı verdiğini savundular. Milletvekillerine göre Bitcoin’in arz sınırı, hızlı işlem kapasitesi ve düşük maliyeti sayesinde enflasyona karşı güvence sağlanabilir. “Bitcoin bugün dünyanın altıncı en büyük varlığı, gümüşle aynı seviyede ve Tesla, Meta, Amazon gibi şirketlerden daha büyük” ifadelerine yer verdiler.

Sui Group, Sui ağı üzerinde iki stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor

Nasdaq’ta işlem gören Sui Group Holdings, Sui ağında iki yeni stablecoin piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, stablecoin girişimi Ethena ile ortaklık yaparak yıl sonuna kadar suiUSDe ve USDi isimli iki dolar sabitli token’ı kullanıma açacak.

SuiUSDe, sahiplerine getiri sağlayacak bir modelle tasarlanırken, USDi’nin getiri sunmayacağı belirtildi. Bu adım, son dönemde artan stablecoin rekabeti içinde Sui ekosistemine önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Sui Group, geçen ay yaptığı açıklamada SUI varlıklarının 300 milyon doları aştığını duyurmuştu. Şirket, yaklaşık 20 milyon yeni token ekleyerek portföyünü büyüttü. Daha önce kısa vadeli kredi sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Mill City Ventures, yeniden yapılanma süreciyle birlikte Sui Group’a dönüşmüş ve 450 milyon dolarlık özel satışın ardından kripto hazinesini kurmuştu.

Şirketin ayrıca Sui Foundation ile yaptığı özel anlaşma kapsamında, token’ları indirimli fiyatla doğrudan satın alma imkanı bulunuyor. Bu durum, Sui Group’un ekosistemdeki varlığını güçlendirmesinin önünü açıyor. Sui, proof-of-stake mekanizmasına dayalı bir Layer 1 blok zinciri olup, Ethereum ve Solana gibi rakip ağlara alternatif olarak öne çıkıyor. Geliştiricilere yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyetli çözümler sunmayı amaçlayan Sui, ekosistemini büyütmek için DeFi, NFT ve oyun projelerini destekleyen altyapı geliştirmelerine de devam ediyor.