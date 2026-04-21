Aile birliğini güçlendirmek ve gençlerin evlilik hayallerine omuz vermek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, Türkiye genelinde meyvelerini vermeye devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı itibarıyla yapılan ödemelerin detaylarını ve projedeki son durumu paylaştı.

Nisan Ayında 4 Bin 35 Gence Ödeme Yapıldı

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, bu ay içerisinde başvurusu onaylanan 4 bin 35 gence toplam 935,4 milyon lira tutarında kredi desteği sağlandı. Türkiye’nin yer altı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edilen fon, gençlerin en büyük destekçisi haline geldi.

Göktaş, projenin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

"2024’te pilot illerle başlayan, 2025’te ise 81 ile yayılan fonumuza başvurular 244 bin 475’e ulaştı. Bugüne kadar toplam 140 bin 758 gencimize 11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağladık."

Kredi Miktarları ve Şartlarda Güncelleme

Gençlerin değişen ekonomik koşullara karşı korunması amacıyla Ocak ayında yapılan güncellemelerle kredi limitleri artırıldı. Yeni düzenlemeye göre destek tutarları şu şekilde uygulanıyor:

18-25 Yaş Arası Çiftler: 250 bin TL kredi desteği.

26-29 Yaş Arası Çiftler: 200 bin TL kredi desteği.

Geri Ödeme Koşulu: 48 ay vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz.

Gelir Sınırı Esnetildi

Fondan daha fazla çiftin yararlanabilmesi için gelir şartı da iyileştirildi. Daha önce asgari ücretin 2,3 katı olarak uygulanan gelir sınırı, asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi.

Çocuk Sahibi Olan Çiftlere Ek Kolaylık

Aile ve Gençlik Fonu sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda nüfus planlamasına da katkı sağlıyor. Bakan Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlere yönelik özel bir avantajı hatırlattı:

Ödeme Erteleme: 48 aylık süreçte çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri, her çocuk için 12 ay süreyle erteleniyor.

Sevindiren İstatistik: Bugüne kadar fondan yararlanan çiftlerin 9 bin 310 bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Eğitim ve Danışmanlık Desteği Sürüyor

Proje sadece nakdi yardımla sınırlı kalmıyor. Gençlerin sağlam temelli aileler kurabilmesi için eğitim süreçleri de titizlikle yürütülüyor. Bakanlık, bugüne kadar 175 bin 948 gence evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdi.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Evlilik hazırlığındaki gençler başvurularını;