Doğanın Kısa Süreli Mucizesi

Havaların ısınmasıyla birlikte Beytüşşebap dağlarını süsleyen ters laleler, bu yıl da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Genellikle kırmızı renkleriyle bilinen bu türün arasında nadiren görülen sarı renkli ters laleler ise doğaseverlerin odak noktası haline geldi. Bölgeye özgü bu çiçekler, yaşam döngülerinin sonuna yaklaşırken doğayı adeta bir renk cümbüşüne çevirdi.

Zarar Vermenin Cezası Dudak Uçuklatıyor

Nadir bulunan ve koruma altında olan ters laleleri koparmanın veya doğal ortamına zarar vermenin cezası, caydırıcılığıyla dikkat çekiyor. Biyoçeşitliliği koruma kapsamında uygulanan yaptırımlar şöyle:

Ceza Miktarı: 700.000 TL

Kapsam: Çiçeği koparmak, kökünden sökmek veya yetişme alanına zarar vermek.

Yetiştiği Bölgeler: Başlıca Hakkari, Van ve Şırnak yüksek rakımlı bölgeleri.

Bölge Halkı Nöbet Tutuyor

Yüksek para cezalarının yanı sıra, yöre halkı da bu doğal mirası korumak için büyük bir hassasiyet gösteriyor. Gözü gibi baktıkları çiçeklerin ömürlerini tamamlamak üzere olduğunu belirten vatandaşlar, her yıl bu kısa süreli görsel şöleni izlemek için bölgeye gelen ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

"Bu çiçekler bizim coğrafyamızın tapusu gibi. Hem cezası çok yüksek hem de vicdani sorumluluğu var. Sadece bakıp geçiyoruz, koparmayı aklımızdan bile geçirmiyoruz." - Bölge Sakini

Güzelliğiyle büyüleyen, cezasıyla düşündüren ters laleler, önümüzdeki birkaç gün içinde kuruyarak bir sonraki bahara kadar doğaya veda edecek.