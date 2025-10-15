Başkan Saran, göreve geldikleri günden bu yana kulüpte yaşanan sıkıntıları ve kendi vizyonlarını şöyle özetledi:

"Bizim mücadele etmemiz gereken kendi içimizdeki yapı. Bu hainler Fenerbahçe’ye zarar veriyor. Görev sürecim boyunca bunları ifşa edeceğim. Kendi içimizde çok ciddi zarar verenler var ve ben bunlarla mücadele edeceğim" dedi.

Kadro dışı kararları ceza değil, takım için

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasına dair de konuşan Saran, bu kararların ceza amaçlı olmadığını vurguladı:

"Bu karar geçici bir süreç. Onlar için, Fenerbahçe için ne iyiyse onu yapacağız. Kadro dışı ile ilgili aldığımız karar bir ceza değil; önemli olan, olaylara nasıl yaklaştığınız" ifadelerini kullandı.

Tedesco’ya tam destek

Başkan, teknik direktör Tedesco ile ilgili olarak da, "Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış, çalışkan bir adam. Oyuncular ona güvendiği sürece ben de arkasında olacağım. Popülizm iş ahlakını bozar. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Mali durum ve projeler

Fenerbahçe’nin mali durumuna da değinen Saran, kulüp projelerinin büyük kısmının devam edeceğini belirterek, Bankalar Birliği ile yürütülen görüşmelere dikkat çekti:

"11, 12 ve 13. maddeler geçerse Bankalar Birliği’nden çıkarız. Ancak geçmese bile projelerin çoğunu tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Ocak transferi ve kadro planlaması

Başkan, Ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ocak transferinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hoca ile birlikte planlamalar yaptık. Birinci önceliğimiz mevcut takımı şampiyon yapacak seviyeye getirmek. Kadıköy ruhu ve birlik beraberlik çok önemli. 100 günlük bir programımız var, ilerleyen günlerde detayları açıklayacağız."

Samandıra ve psikolojik destek

Fenerbahçe’nin tesislerine yönelik planlarını da paylaşan Saran, Samandıra’yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti:

"Amacımız Samandıra’yı ayağa kaldırmak. Bunun için diyalog ve iş birliği ön planda olacak. Psikolog desteği sağladık, hocaların ve oyuncuların talepleri doğrultusunda değişiklikler yapıyoruz."

Taraftar ve tribün ruhu

Tribünlerin önemine değinen Başkan, Kadıköy ruhuna ve taraftarlara eşit davranmaya özen göstereceklerini ifade etti:

"Kadıköy ruhunu çok önemsiyorum. Hiçbir grubu kayırmayacağız ve kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Söz verdiğim gibi, 1,5 yıl sonra şampiyon olamazsak görevi bırakacağım."

Başkan Saran toplantının sonunda, yönetimi güçlendirmek için üç yeni ismi göreve alacaklarını ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius ile sözleşme görüşmelerine devam edeceklerini de açıkladı.