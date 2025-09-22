Şirket, Grimaldi Hall Diaghilev alanındaki DB15 numaralı standında, Spirits segmentinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve çözümleri uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak.

Gürok Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve cam ambalaj sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan GCA, bu yıl da Luxe Pack Monaco 2025 Fuarı’nda yerini alıyor. Spirits segmentinde özel şişe tasarımlarını uluslararası ziyaretçilere sunacak olan GCA, 29 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında Grimaldi Forum Diaghilev Hall’daki DB15 numaralı standında sektör profesyonelleriyle buluşacak.

“Müşterilerimize sadece ürün değil, deneyim sunuyoruz”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şunları söyledi: “Luxe Pack Monaco, lüks ambalaj sektörünün en yenilikçi markalarını buluşturan, küresel ölçekte referans noktası haline gelmiş prestijli bir fuar. Bizler de bu önemli etkinlikte, Spirits markamızla yalnızca ürünlerimizi değil, tasarım gücümüzü ve yenilikçi yaklaşımımızı da ortaya koyarak ziyaretçilerimize özel bir deneyim sunmayı ve yeni iş birlikleri için güçlü fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Bu yıl da özenle hazırladığımız standımızda, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek, ürünlerimizin estetik yönünü ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu aktaracak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”