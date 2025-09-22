Show TV’nin Bu Sabah programına konuk olan Prof. Dr. Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi vermeye hazırlanıyordu. Ancak sık sık sözünün kesilmesi ve yayın ekibinin reklam arasına girip girmekte kararsız kalması, ünlü deprem bilimcisinin sabrını taşırdı.

Kameralara dönerek tepkisini gizlemeyen Üşümezsoy, “Sabahın köründe beni kaldırdınız. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 4’te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?” sözleriyle adeta stüdyoyu salladı.

Yaşananlar karşısında sunucu Sevilay Yılman, gülerek, “Kızdırdık hocayı. Bu bilim adamları öyle kolay bulunmuyor” diyerek yayını kapatma kararı aldı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçmişte Marmara Denizi ve Balıkesir’deki depremleri önceden doğru tahmin etmesiyle biliniyor. Silivri’de 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi üç hafta önceden, 10 Ağustos’taki Balıkesir depremini ise yaklaşık bir ay önceden duyurmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, bilim insanının sabah yayını sırasında gösterdiği tepkileri yorum yağmuruna tutarken, bazıları Üşümezsoy’un profesyonelliğini överken, bazıları da programın aceleci temposunu eleştirdi.