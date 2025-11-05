İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 30’uncusu düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yer alan GCA, sürdürülebilir ve yenilikçi cam ambalaj çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Fuar süresince hafifletilmiş cam teknolojileri, özel tasarım şişeler ve çevre dostu üretim uygulamaları ile öne çıkan ürünler sergilendi. Ziyaretçiler, GCA’nın Spirits segmentindeki şişe tasarımları ile su ve meyve suyu segmentlerine özel yeni cam şişelerini yakından inceleme fırsatı buldu. Ayrıca HORECA ve perakende kanalları için geliştirilmiş çevre dostu ambalaj çözümleri de büyük ilgi gördü.

“Daha sürdürülebilir bir geleceğe birlikte ilerlemeye devam ediyoruz”



GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Standımızı ziyaret eden ve ilgisini bizlerle paylaşan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Camın doğadan gelen gücüyle, daha sürdürülebilir bir geleceğe birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Avrasya Ambalaj Fuarı, Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan 41 ülkeden 1.250’nin üzerinde yerli ve yabancı katılımcı firma ile dört gün boyunca en yeni ambalaj ürünlerini, gıda işleme makinelerini ve baskı teknolojilerini paylaştığı, ambalaj endüstrisinin en kapsamlı platformlarından biri. Bizler de GCA olarak bu önemli fuarda sergilediğimiz yenilikçi tasarımlar ve çevre dostu üretim yaklaşımımızla, cam ambalajın sınırsız potansiyelini ve geleceğini sektör paydaşlarımıza aktarmayı sürdürdük.”

Fuar süresince sergilenen ödüllü tasarımlar ve çevre dostu üretim yaklaşımı, GCA’nın cam ambalajın geleceğini şekillendirme vizyonunu sektör paydaşlarıyla paylaşmadaki kararlılığını pekiştirdi.