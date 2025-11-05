Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki en önemli konulardan biri olan Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkında konuşan Erdoğan, “Bu ülke bir hukuk devletidir, yargı bu konuda ne derse ona uyarız” dedi.

Gazetecilerin, “İmralı’ya heyet gitmeli mi?” sorusuna yanıt vermeyen Erdoğan, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşme olacak mı?” sorusuna ise, “Niye olmasın, her şey olabilir” cevabını verdi.

Adalet Bakanı Tunç: Daire kararı kesinleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Demirtaş sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin, Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itirazı reddettiğini belirterek, “Büyük Daire kararıyla daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

Bahçeli: Tahliyesi hayırlı olur

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir gün önce yaptığı açıklamada, Demirtaş’ın tahliyesine olumlu yaklaşmıştı. Bahçeli, “Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

AİHM kararı sonrası tahliye başvurusu yapıldı

AİHM, daha önce 8 Temmuz ve 7 Ekim tarihlerinde Demirtaş’ın tutukluluğunun “hukuki açıdan sorunlu” olduğuna hükmetmişti.

Adalet Bakanlığı’nın 8 Ekim’de karara yaptığı itiraz, AİHM Büyük Dairesi tarafından reddedilince karar kesinleşti.

Bu gelişmenin ardından Selahattin Demirtaş’ın avukatları, AİHM kararını gerekçe göstererek tahliye başvurusunda bulundu.

Yargının vereceği kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.