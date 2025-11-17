“Gelecek için GCA” vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir üretim ve dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandıran şirket, kaynak verimliliğini artırmaya, karbon ayak izini azaltmaya ve çalışan gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

GCA, sürdürülebilir üretimden toplumsal etkiye, çevre yönetiminden dijital dönüşüme kadar uzanan geniş bir alanda ölçülebilir ilerlemeler kaydettiği 2024 yılında; yenilikçi Ar-Ge projeleri, güçlü insan kaynağı, enerji verimliliği çalışmaları ve çevre dostu üretim teknolojileriyle cam ambalaj sektöründe örnek bir dönüşüm modeli ortaya koydu. Şirket, yıl boyunca gerçekleştirdiği adımlarla hem çevresel performansını hem de sosyal etkisini güçlendirdi.

Enerji verimliliğinden dijital dönüşüme, sürdürülebilirlik her adımda

GCA, 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda ilerlerken 2030 hedeflerine ulaşmak için sistematik adımlar atıyor. Emisyonların %30 azaltılması, enerjinin %30’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve %7 enerji tasarrufu elde edilmesi hedefleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Cam kırığı (cullet) kullanım oranını %35’e çıkarmayı, üretimden kaynaklanan atıkların %80’ini yeniden sürece kazandırmayı ve tedarikçi ağının %60’ının sürdürülebilirlik performansını değerlendirmeyi planlayan GCA, aynı zamanda çalışan başına yılda 50 saat eğitim verilmesini ve “0 iş kazası” hedefiyle güvenli üretim ortamını sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda 2024 yılında üretim süreçlerinde kaynak verimliliğini artırmak, çevresel etkileri azaltmak ve yüksek katma değerli, çevre dostu ürünler geliştirmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını büyüttü. Kütahya üretim kampüsünde devreye alınan güneş enerjisi yatırımı, rejeneratif fırın teknolojileri, baca gazı ölçümleri, atık su geri kazanımı ve ham madde optimizasyonu uygulamaları bu vizyonun temel adımlarını oluşturdu.

Dijitalleşme ve çeviklik sürdürülebilirliğin merkezinde

“Gelecek için GCA” programı kapsamında dijital dönüşümü yalnızca teknolojik değil, kültürel bir değişim olarak ele alan GCA, üretim hatlarını MES (Manufacturing Execution System) altyapısıyla izlenebilir hale getirdi. Yapay zekâ, sensör tabanlı kalite kontrol sistemleri ve ERP–CRM entegrasyonu sayesinde üretim, tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri süreçlerini tek merkezden yönetiyor. Bu dijital altyapı hem verimlilik hem de izlenebilirlik açısından sürdürülebilirlik hedeflerini desteklerken, çevik organizasyon yapısı sayesinde karar alma ve uygulama süreçleri daha hızlı ve sade hale getirildi.

İnsan kaynağı, eğitim ve toplumsal katkı ön planda

GCA, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil, insan merkezli bir gelişim modeli olarak ele alıyor. 2024 yılında kadın yönetici oranı %30’un üzerine, beyaz yaka kadın çalışan oranı %26’ya yükseldi. Gürok Akademi çatısı altında yürütülen “Geliştiren Lider”, “Mesleki Mükemmeliyet” ve “Sürdürülebilirlik” programlarıyla çalışanların liderlik, teknik ve çevresel farkındalık becerileri geliştirildi.

Ayrıca şirket, “Geri Dönüşüm Dedektifleri” ve “Herkes İçin Bir Ağaç” projeleriyle çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı, doğa temelli sosyal fayda yaratmayı ve toplumsal etkiyi kalıcı hale getirmeyi sürdürüyor. GCA, aynı zamanda FEVE (Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Derneği) Yönetim Kurulu’ndaki rolüyle Türkiye’nin cam ambalaj sektörünü uluslararası düzeyde temsil etmeye devam ediyor.

“Cam ambalajda dijital dönüşüm yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”

Sürdürülebilirlik raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan GCA Genel Müdürü Abdullah Gayret, şu ifadelere yer verdi: “2024 yılı bizim için sadece üretim süreçlerinde değil, kurum kültürümüzde de dönüşüm yılı oldu. Cam ambalajda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında attığımız adımlar hem çevresel hem toplumsal etkilerimizi güçlendirdi. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızla, yerli tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla birlikte çevreye duyarlı, şeffaf ve ölçülebilir bir gelişim modelini hayata geçirdik. 2025 yılında ise bu dönüşümün yarattığı ivmeyle, değer katarak yolumuza devam ediyoruz. Cam gibi net bir vizyonla sürdürülebilir büyümemizi ileriye taşıyor; geleceği şekillendiren yeniliklerin merkezinde yer alarak sektörümüze ilham veren bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz.”