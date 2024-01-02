İsrail'in Gazze'de katliamları sürerken Ablukaya alınan masum Filistin halkı ölümle pençeleşiyor. Bombardımanlarla her an saldırı korkusuyla yaşayan Gazzelilerin yaşam şartları, elektrik kesintisi nedeniyle de giderek zorlaşıyor.

Hastaneler yeni doğan bebek ölümleriyle dolu

Elektrik kesintilerinin savaş suçu sayıldığı ve cezai tedbirlerin gerektirdiğini bilen İsrail, Natenyahu önderliğinde bu suçu işlemeye devam diyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in son açıklamasına göre, yakıt kıtlığı nedeniyle Gazze'deki elektrik arzı günde dört saate düşürüldü.

Bu elektrik tüm Gazzelileri aydınlatmıyor. Bazıları yaklaşık 3 aydır karanlığa mahkum.