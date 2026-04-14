Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği işlem, SMBC Bank International Plc koordinasyonunda gerçekleştirildi. Geniş katılımlı ve çeşitlendirilmiş yatırımcı tabanı sayesinde tamamlanan sendikasyon, Garanti BBVA Leasing’in küresel piyasalardaki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, sağlanan finansmanın hem kuruma hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Çaycı, özellikle KOBİ’lerin büyümesini destekleyecek projelere odaklanacaklarını vurgulayarak, reel sektörün dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Elde edilen kaynağın, başta KOBİ finansmanı olmak üzere üretim ve yatırım odaklı leasing projelerinde kullanılması planlanıyor. Aynı zamanda finansmanın, istihdamı artıran ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projelere yönlendirilmesi hedefleniyor.

Bu adımla birlikte Garanti BBVA Leasing, hem reel sektöre sağladığı katkıyı artırmayı hem de uluslararası finansman kanallarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.