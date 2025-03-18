Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, yapının sporcuların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Basın mensuplarına tesis turu yaptıran Demircan, futbolcuların konakladığı odalar, antrenman alanları, fitness salonu, soyunma odası ve dinlenme alanları hakkında detaylı bilgi verdi.

Tesis turunun ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve Teknik Direktör Okan Buruk, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Özbek, tesisin Galatasaray için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, kulübün uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

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ri, Galatasaray’ın futbol alanındaki altyapısını güçlendirmek ve futbolcularına en iyi çalışma koşullarını sağlamak amacıyla büyük bir öneme sahip olacak. Tesisin aynı zamanda kulüp tarihine adını veren Metin Oktay'ın anısını yaşatacak şekilde tasarlandığı da vurgulandı.