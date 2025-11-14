Milan, Icardi’nin Peşinde

İtalyan spor gazetesi Tuttosport, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun gelecek sezon büyük ihtimalle Serie A’ya geri döneceğini öne sürdü. Haberde, uzun süredir 9 numara arayışında olan Milan’ın Icardi’yi listesinde ilk sıraya aldığı belirtildi.

Galatasaray’dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı iddia edilen tecrübeli golcünün, Milan’ın ilgisine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Eğer transfer gerçekleşirse, Icardi 2013–2019 yılları arasında formasını giydiği Inter’in ezeli rakibi Milan’da sahneye çıkacak.

Galatasaray’daki Performansıyla İz Bıraktı

Sarı-kırmızılı formayla son üç sezonda toplam 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol ve 22 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Galatasaray’ın bu dönemde kazandığı şampiyonluklarda kritik rol oynayan yıldız golcü, taraftarların en sevilen isimleri arasına girdi.

China Suarez Faktörü

Transfer iddialarını güçlendiren bir başka gelişme ise Icardi’nin özel hayatından geldi. Arjantinli oyuncunun kız arkadaşı China Suarez’in İstanbul’da mutlu olmadığı ve profesyonel yaşamı nedeniyle İtalya’da yaşamak istediği öne sürüldü. Suarez’in bu nedenle Icardi’den Avrupa’da yeni bir kulüp seçmesini istediği iddia edildi.

Sezon Sonu Ayrılık Kapıda mı?

Galatasaray yönetimi, Icardi’nin geleceğine ilişkin net bir açıklama yapmazken, İtalyan basını iddialarında ısrarlı. Milan’ın kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise takım kaptanının geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.