CDU/CSU Parlamento Grup Başkanı Jens Spahn, SPD Grup Başkanı Matthias Miersch, CSU Grup Başkanı Alexander Hoffmann ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yeni modelin ayrıntılarını Meclis’te duyurdu.

18 Yaşındaki Tüm Erkeklere Form Gönderilecek

Yeni modele göre 1 Ocak 2026 itibarıyla 18 yaşına giren tüm gençlere askerlik yapma isteği, sağlık durumu ve kişisel bilgilerinin yer aldığı bir form gönderilecek.

Erkekler için bu formu doldurmak zorunlu olacak.

Kadınlar için ise zorunluluk bulunmuyor.

Formlarda yer alan bilgiler olası bir savunma veya savaş durumunda çağrılabilecek gönüllüleri tespit etmek amacıyla veri havuzuna aktarılacak.

Formu geç gönderen, yanlış dolduran veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara idari para cezası uygulanacak.

Gönüllü Sayısı Yetmezse Zorunlu Askerlik Gelecek

Tasarıda dikkat çeken en kritik maddelerden biri, gönüllü sayısının hedeflenen asker ihtiyacını karşılamaması halinde Alman Federal Meclisinin karar alarak zorunlu askerliği yeniden devreye sokabilmesi.

Metinde bu durum şu ifadeyle yer aldı:

“Federal Meclis, savunma politikasındaki gelişmeler veya silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacının gerektirmesi halinde zorunlu askerliği uygulamaya koyabilir.”

Anayasa, savaş veya savunma durumunda 18–45 yaş arasındaki erkeklerin askere çağrılmasına izin verirken, gerektiğinde bu yaş sınırının 60’a kadar çıkarılması da mümkün.

Gönüllülere Cazip Teşvikler

Koalisyonun üzerinde uzlaştığı yeni sistem, gönüllü askerlik hizmetini cazip hale getirmek için maddi ve sosyal teşvikler içeriyor:

Aylık brüt 2.600 euro maaş

12 aydan fazla görev yapanlara araç ehliyeti için 3.500 euroya kadar destek

Yasal sağlık sigortası ve tüm tedavi masraflarının karşılanması Irak’ta genel seçim için düzenlenen özel oylamaya katılım yüzde 82,42 oldu İçeriği Görüntüle

En az 6 ay , en fazla 23 ay gönüllü hizmet süresi

Süre sonunda devam etmek isteyenler için orduda daimi personel olma yolu

Almanya Savunma Bakanlığının tahminine göre gönüllü asker sayısı:

2026’da en az 20 bin ,

2027’de 23 bin ,

2028’de 28 bini aşacak.

Ayrıca 1 Ocak 2008 sonrası doğan erkekler için askerlik muayenesi 1 Temmuz 2027’den itibaren zorunlu olacak.

Almanya 260 Bin Asker Hedefliyor

6 Mayıs 2025’te göreve başlayan Friedrich Merz hükümeti, Alman ordusunu Avrupa’nın en güçlü ordularından biri haline getirmeyi amaçlıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Baltık Denizi’ndeki hibrit tehditler ve NATO’nun yeni savunma konsepti doğrultusunda Almanya, mevcut 183 bin kişilik asker sayısını:

Önce 230 bine ,

Ardından 260 bine çıkarmayı hedefliyor.

NATO standartlarına göre ise Almanya’nın ulaşması gereken sayı 460 bin.

Yeni askerlik yasa tasarısı, komisyondaki görüşmelerin ardından 5 Aralık 2025 tarihinde Federal Meclis Genel Kurulu’na sunulacak.