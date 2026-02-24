Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştiren Galatasaray kafilesi, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla İtalya’nın Torino kentine gitti. Teknik heyetin belirlediği kadroda önemli isimler yer aldı.

İşte Galatasaray’ın 23 Kişilik Juventus Maçı Kadrosu:

Kaleciler:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Defans:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey

Orta Saha:

Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yaser Asprilla

Hücum:

Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang

Temsilcimiz, deplasmanda alacağı sonuçla adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi teknik heyetin son taktik çalışmada özellikle hücum organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi.

Juventus deplasmanında oynanacak mücadele, iki ekip açısından da sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

8. randevu

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi ise 1 defa kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.



İtalya deplasmanında ilk galibiyet peşinde

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısına ayrıca bu alanda ilk galibiyet için de çıkacak. Cimbom, dış sahada İtalyan ekipleriyle oynadığı 13 müsabakada 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.





İtalyanlarla 27 maça çıktı

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 27 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakiplerini 9 kez mağlup ederken, 8 defa da yenildi. 10 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan, İtalyan ekiplerine karşı 37 gol kaydederken, 40 gol yedi.



En son 2013-2014 sezonunda son 16'ya kaldı

Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu alması halinde yoluna son 16 turunda devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Aslan, o sezon son 16'da İngiliz takımı Chelsea ile eşleşirken, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.





Avrupa kupalarında 338. karşılaşma

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 337 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 120 kez galip gelirken, 127 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 465 kez havalandırırken, kalesinde 511 gol gördü.



Devler Ligi'nde 132. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 131 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 33'ünü kazanırken, 66'sını ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 136 gole karşı, kalesinde 223 gole engel olamadı.



Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 35 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 23, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 35 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 12'sinde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 14 gol attı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 6'sını Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.



4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.



Milli futbolcu Kenan Yıldız forma giyiyor

Juventus'un kadrosunda iki tanıdık futbolcu yer alıyor. İtalyan ekibinde; milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Filip Kostic forma giyiyor. Kenan, bu sezon Juventus ile 35 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde ise 1 gol, 3 asistle oynadı.



Juventus son 5 maçını kazanamadı

Juventus, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı son 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar; Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bu 5 müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Juventus, en son ligde Como ile evinde karşı karşıya geldi ve 2-0'lık skorla kaybetti.

İtalyan ekibinde Juan Cabal kırmızı kart, Andrea Cambiaso da sarı kart cezasından dolayı Galatasaray'a karşı oynamayacak.



Joao Pinheiro düdük çalacak

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak. Mücadelede VAR'da da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Jerome Brisard görev yapacak.