Bu kez öne çıkan isim: Dilara.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa’da giderek daha fazla aile kız çocuklarına “Dilara” ismini veriyor. Türkçede “kalpleri fetheden, gönülçelen” anlamına gelen Dilara, zarif tınısı ve duygusal çağrışımlarıyla Fransız ebeveynlerin favorileri arasına girmiş durumda.

“Egzotik ama zarif”

Fransız ebeveynler, üç heceli melodik yapısı ve yumuşak telaffuzuyla Dilara ismini “egzotik ama zarif” olarak tanımlıyor. İsmin anlamı kadar kulağa hoş gelen ses yapısı da tercih edilmesinde etkili oluyor.

Fransa’da 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1.300 kişinin Dilara adını taşıdığı belirtiliyor. Fransız CePeutServir sitesine göre 1900–2024 yılları arasında bu isim 1.300 kez verildi. MeilleursPrenoms verilerine göre ise “Dilara” ismi 2020 yılında 113 doğumla rekor seviyesine ulaşmıştı.

Leyla, Ayla ve Aylin de popüler

Dilara yalnız değil. Fransız aileler, tınısı ve anlamı hoş olduğu için Leyla, Ayla ve Aylin gibi Türkçe kökenli isimleri de tercih ediyor. Bu isimlerin “romantik ve zarif” havası, Fransız kültüründeki estetik anlayışla da örtüşüyor.

Almanya’da imajı farklı

Öte yandan Almanya’da “Dilara” isminin imajı Fransa’daki kadar olumlu değil. Bazı sosyal medya tartışmalarında ismin “göçmen kimliğiyle özdeşleştiği” yönündeki yorumlar, ülkedeki algıyı etkileyebiliyor.

Yine de Avrupa genelinde Türkçe isimlere olan ilginin arttığı açık. Kültürler arası etkileşimin en tatlı örneklerinden biri olarak, “Dilara” artık sadece Türkiye’de değil, Fransa’nın da küçük prenseslerinin adı olmaya devam ediyor.