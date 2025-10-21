Sarkozy Cezaevine Giriş Yaptı

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, polis konvoyu eşliğinde cezaevine getirildi. Güvenlik gerekçesiyle kendisine 11 metrekarelik pencereli bir hücre tahsis edildi. Yanına yalnızca Alexandre Dumas imzalı Monte Cristo Kontu ve Jean-Christian Petitfils’in Jesus kitabı almasına izin verildi.

Cezaevine girişte diğer tutuklular gibi standart işlemlerden geçirildi: kimlik tespiti, parmak izi, fotoğraf çekimi ve tam beden araması uygulandı. Sarkozy’ye cezaevi kayıt numarası verildi ve herhangi bir ayrıcalık talebinde bulunmadığı belirtildi.

Avukatlardan Sert Tepki: “Hukuki Skandal”

Sarkozy’nin avukatları Jean-Michel Darrois ve Christophe Ingrain, hükmün uygulanmasını sert şekilde eleştirdi. Avukatlar, Sarkozy hakkında delil eksikliği ve tanık baskısı bulunmadığını savunarak, tutuklamanın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu ileri sürdü.

Ingrain, “Hiçbir risk yokken bir eski cumhurbaşkanını cezaevine koymak, hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu karar Fransa adına utançtır” ifadelerini kullandı. İstinaf mahkemesinin tahliye başvurusunu 1–2 ay içinde değerlendirmesi bekleniyor.

Sarkozy’ye Destek Gösterileri

Cezaevi önünde toplanan destekçiler, kararın adaletsiz olduğunu savundu. Göstericiler zaman zaman “Fransa’nın onuru Sarkozy’dir”, “Nicolas Sarkozy, yanındayız” ve “Adalet istiyoruz” sloganları attı.

Sarkozy’nin eski danışmanı Henri Guaino da kalabalığa katıldı. Eski cumhurbaşkanının oğlu Louis Sarkozy ise sosyal medyadan, “Babamız masumdur. Bu haksızlıkla yalnız değiliz” açıklamasını yaptı.

2007 Seçim Kampanyası ve Libya Finansmanı İddiaları

Fransız basını 2013 yılında, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’nin Sarkozy’nin 2007 seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürdü. Sarkozy, suçlamaları reddederek bunun siyasi amaçlı olduğunu savundu.

2018 yılında başlatılan resmi soruşturma kapsamında Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltildi.

Dava Kapsamında Ceza Alan İsimler

Claude Gueant (Eski İçişleri Bakanı): 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezası.

Brice Hortefeux (Eski Bakan): 2 yıl hapis, 50 bin euro para cezası, 5 yıl kamu görevi yasağı.

Alexandre Djouhri (Fransız-Lübnanlı iş insanı): 6 yıl hapis.

Bechir Saleh (Kaddafi’nin eski kabine direktörü): 5 yıl hapis, 4 milyon euro ceza.

Khaled Bugshan (Suudi iş insanı): 3 yıl hapis, 4 milyon euro ceza.

Wahib Nacer (Fransız-Cibutili bankacı): 4 yıl hapis, 2 milyon euro ceza.

Eric Woerth (Eski Bütçe Bakanı): Tüm suçlamalardan beraat etti.

Davanın önemli tanıklarından Ziad Takieddine, 23 Eylül’de Lübnan’da gözaltında hayatını kaybetti. Mahkeme, Takieddine hakkındaki yargılamayı ölüm nedeniyle düşürdü.

Sarkozy ve Macron Görüşmesi

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 17 Ekim’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı’nda kabul edilmişti. Görüşmenin içeriği paylaşılmasa da, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.