Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayda, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Olay, Kadıköy’de geçtiğimiz aylarda meydana gelmiş, genç Mattia Ahmet Minguzzi ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında yakalanan B.B. ve U.B., mahkemede suçlarını kabul etmeyerek, farklı savunmalar sunmuştu.
Mahkeme, olayın delillerini ve tanık ifadelerini değerlendirerek, genç Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşam hakkını ihlal eden sanıklar hakkında ağır cezayı uygun buldu. Kararın ardından aile, adaletin yerini bulduğunu ifade ederken, toplumda çocuklara yönelik şiddet konusundaki duyarlılığın artırılması gerektiği vurgulandı.