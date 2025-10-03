Üyeleri arasında otomotiv sektörünün önde gelenleri, Klasik Otomobil sahipleri, kolleksiyoner, müze sahipleri ve en önemlisi var olan değerleri koruma amacını güden otomobil meraklılarının yer aldığı ve 600’den fazla üyesi olan KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ Yönetim Kurulu Başkanı Sencer SİVRİDAĞ yarış hakkında : “ 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlediğimiz FIVA WORLD RALLY ISTANBUL CUMHURİYET RALLİSİ, bu sene uluslararası statüde koşulacak. Hem kültürlerin ortak harmonisine hizmet ederken, hem de Türkiye’nin en güzel turizm bölgelerinden biri olan İSTANBUL’un çevresinde gezilmesi organizasyonun önemini bir kere daha artırıyor. Yarışın 2. Günü ise, İstanbul Park Formula 1 Pisti’nde kurguladıklarımız da ralliye ayrı bir güzellik katacak.“ dedi.

TOSFED (Türkiye Otomobil Federasyonu) ’in takviminde yer alan ve FIVA ( Federation Internationale de Vehicules Anciens ) Uluslararası Antika Otomobil Federasyonu ’nun Gençlik ve Kültür Komisyonu tarafından da desteklenen bu ralli, bu sene de uluslararası kategoride organize ediliyor. Bu seneki rallinin mottosu ise ;

· Endüstrinin Tekerlekleri

· Zaman Yolcuları: Geçmiş Gelecekle Buluşuyor

· Hareket Yankıları - Durgunluktaki Duygu

Eskidikçe Değerlenen Klasikler bu defa İstanbul’un merkezinden geçerek Anadolu Yakası’nın en güzel yerlerinden biri olan Ömerli-Şile arasında yollara çıkıyorlar. Yaklaşık 120 klasik otomobilin kayıt yaptırdığı ralli de, 25-50 yaş aralığındaki araçları yollarda göreceğiz.

Türkiye’nin ilk ve tek Formula 1 pisti olan İstanbul Park Pisti’nde de birbirleri ile rekabete girecek olan klasik otomobiller; katılımcı ve seyircilerine renkli görüntüler verecek.