Mercedes-Benz’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan ile Voleybol Kadın Milli Takımından Cansu Özbay, Hande Baladın, Melissa Vargas, Yaprak Erkek ve Sinead Jack-Kısal ile Voleybol Erkek Milli Takımından Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija ve Kaan Gürbüz katıldı.

Bekdikhan: “Mercedes-Benz olarak sporun ve voleybolun kenetleyici gücüne sonuna kadar inanıyor; bu yolda verdiğimiz desteğimizi artırarak devam etmekten mutluluk duyuyoruz.”

İmza töreninde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, voleybolun son yıllarda yalnızca sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal etkisiyle de ülkemiz için örnek bir spor dalı haline geldiğini belirtti. Kadın ve Erkek Milli Takımlarının başarılarının voleybolu ülkemizde milyonlarca insanın tutkusu haline getirdiğini söyleyen Bekdikhan, “29 yıldır, farklı spor dallarında milli takımlarımızı ve milli sporcularımızı destekledik. Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız iş birliğiyle, “Yıldızlar Oyunu Değiştirir.” sloganımızla Türkiye Voleybol Milli Takımları Ana Sponsorluğunu üstlendik.” dedi.

Türk voleybolunun son yıllarda yalnızca sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal etkisiyle ve gençlerimize ilham olmasıyla da ülkemiz için örnek bir spor dalı haline geldiğini söyleyen Şükrü Bekdikhan, “Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin başarıları, hepimizin kalbini heyecanla doldururken milyonlarca insanı aynı tutkuyla buluşturuyor. Türkiye, bugün dünya çapında da önde gelen voleybol ülkelerinden birisi. Bu sonuca, sporcularımızın, teknik ekibin ve federasyonumuzun özverili ve kıymetli çalışmalarıyla ulaşıldı.” diyerek bu başarı hikâyesinde Mercedes-Benz olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sponsorluk anlaşması kapsamında Türkiye Voleybol Federasyonu kullanımına özel otomobil ve hafif ticari araç sağlayacaklarını belirten Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz’in kimliğini tanımlayan her zaman daha iyisini yapmak, fark yaratmak ve başarıyı devam ettirmek ülkemizin voleybol başarısıyla çok örtüşüyor. Yenilikçi ve geleceğe yön veren değerlerimiz ile voleybolda sergilenen azim bir araya geldiğinde, ortaya tutkunun, kararlılığın ve ilham veren bir yolculuğun ortak hikâyesi çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de milli takımlarımızın başarılarıyla bizleri gururlandıracağına eminiz.” diyerek Türkiye Voleybol Federasyonu ve milli takımların ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Üstündağ: “Mercedes-Benz, adeta ailemizin bir üyesi.”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Mercedes-Benz ile 2022 yılından bu yana birlikte ortak hayaller ve vizyonla çalıştıklarından bahsetti ve “Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Mercedes-Benz’i voleybol ailesinin bir parçası olarak görmekten çok mutluyuz. İş birliğimizi 2027’ye kadar uzatarak milli takımlarımızın kazanacakları nice başarıda birlikte gururlanıp sevinmeye devam edeceğiz. Mercedes-Benz gibi sektörünün öncülerinden olan ve her zaman daha iyisini yapmak için çalışan bir marka ile milli takımlarımızın sürekli artan başarıları, bize bu iş birliğinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.” dedi.

2026 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası İstanbul’da

Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Voleybol Takımları Ana Sponsorluğu imza töreninde 2026 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’na İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağını da ilk kez duyurdu.

Milli voleybolculardan Mercedes-Benz’e teşekkür

Türkiye Milli Voleybol Takımları Ana Sponsorluğu imza töreninde konuşan milli voleybolcu Cansu Özbay, başarılarının tam bir takım çalışması sonucunda gerçekleştiğinin altını çizdi. Özbay, oyuncularla teknik ekip göz önünde de olsa sponsorlar, federasyon çalışanları ve tüm Türkiye’nin desteğiyle bu başarıları elde ettiklerini söyleyerek Mercedes-Benz’e teşekkür etti.

Milli voleybolcu Mirza Lagumdzija da konuşmasında Dünya Şampiyonası’ndaki elde ettikleri başarıda tüm teknik ekip, federasyon ve sponsorların katkısı olduğunu belirterek gelecek dönemde başarılarını daha da yukarıya taşıyacaklarını söyledi.