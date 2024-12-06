Küresel Ekonomiye Karşı Türkiye’nin Performansı

Fitch’in küresel ekonomi için 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 2,8 seviyesindeyken, Türkiye’nin büyüme oranı küresel ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 2,9 olarak belirlendi. Bu da Türkiye’nin dinamik ve dirençli bir ekonomi yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Revize Edilen Tahminler

Eylül ayında Fitch, Türkiye ekonomisinin 2023 için yüzde 3,5 büyümesini öngörmüştü. Ancak global finansal koşullardaki sıkılaşmalar ve iç piyasadaki dalgalanmalara rağmen ekonominin hala güçlü bir büyüme oranıyla ilerlediği görülüyor. Fitch, 2026 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak belirleyerek uzun vadede güçlü toparlanma sinyallerine işaret etti.

Türkiye’nin Dayanıklılığı Öne Çıkıyor

Uzmanlar, Türkiye ekonomisinin genç nüfus, geniş üretim kapasitesi ve güçlü ihracat performansı gibi avantajları sayesinde küresel krizlere karşı dayanıklılığını koruduğunu vurguluyor. Ayrıca ülke, enerji ve tarım gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarıyla büyüme ivmesini desteklemeye devam ediyor.

Bu veriler, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlediğini ve uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeyi başardığını gösteriyor.