4.dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev meşin yuvarlağı çıkardı.
16. dakikada Muanza'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
21. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında topla buluşan Bardhi'nin vuruşu savunmadan sekti. Seken topu kale sahası sağ çaprazında iyi takip eden Trezeguet düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
23. dakikada Bardhi sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarparak dışarı çıktı.
30. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Trezeguet'nin şutu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
35.dakikada Eren Elmalı'nın yerden ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı.
62.dakikada Gravillon'un uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
86.dakikada Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı.
Hakem: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 90), Visca (Pepe dk. 63), Trezeguet (Fountas dk. 84),Enis Destan (Onuachu dk. 63)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Adana Demirspor: Magomedaliev, Keshmarzi, Semih Güler, Gravillon, Youcef Atal (Michut dk.34), Emrer Akbaba (Jose Rodriguez dk. 61), Muanza, Yusuf Sarı (Yusuf Barasi dk. 75), Mendoza Valencia, Yusuf Erdoğan (Abat Aymbetov dk. 75), Balotelli (Nani dk. 61)
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Pape Abou Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Trezeguet (dk. 21)
Kırmızı kart: Jose Rodriguez (dk. 90+2) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Balotelli, Mendoza, Nani (Adana Demirspor), Berat Özdemir, Eren Elmalı (Trabzonspor)