Muci ilk golünü attı! Kartal derbiye göz kırptı

İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Sambissa’nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topun sahibi olan Emrehan, bekletmeden pasını sol taraftaki Ali Yaşar’a aktardı. Bu oyuncunun yerden çektiği şutta savunmaya da çarpan topu kaleci Mert Günok kontrol etti.

10. dakikada sol kattan Cenk Tosun’un verdiği pasta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı alan Gedson Fernandes’in vuruşunda top kaleci Alp Arda’da kaldı.

22. dakikada Al-Musrati’nin hatalı geri pasında araya giyen Mendy Mamadou, bir süre top sürdükten sonra ceza sahasında kaleci Mert Günok’la karşı karşıya kaldı. Mamadou’unun şutunda Mert gole engel oldu. Ardından seken top Mendy Mamadou’nun eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan, Beşiktaş lehine serbest vuruş verdi.

23. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Semih Kılıçsoy, penaltı noktası yakınlarındaki Cenk Tosun’la paslaştı. Sol çaprazda tekrar meşin yuvarlağın sahibi olan Semih’in ayak içiyle uzak köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada orta yuvarlaktan gönderdiği ara pasta savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza alanı içi sol tarafında topla buluştu. Cenk’in müsait pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

46 İkinci yarı başladı

52. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Emrehan’ın uzun pasında sağ kanattan topla buluşan Sambissa’nın çaprazdan plase vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı oyuna çeldi.

54. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topu alan Muçi, ceza yayının hemen gerisinden yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

74. dakikada sağ kanattan Rashica’nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Semih’in sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı plase vuruşta kaleci Alp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inen Muçi'nin ortasında Zaynutdinov'un bekletmeden yaptığı vuruşunda kaleci Alp, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Modestas Vorobjovas, Racine Coly, Davis Sambissa (Özcan Şahan dk. 66), Florian Loshaj (Vefa Temel dk. 81), Jackson (Mehmet Yeşil dk. 58), Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Eren Arda Şan dk. 81), Mendy Mamadou, Emir Kaan Gedikli (Eslem Öztürk dk. 66)

Yedekler: Mücahit Serbest, Bartu Kırtaş, Enver Azmi Sarıalioğlu, Tunahan Şamdanlı, İzzet Topatar

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku (Bahtiyar Zaynutdinov dk. 87), Al-Musrati, Gedson Fernandes (Daniel Amartey dk. 88), Milot Rashica (Rachid Ghezzal dk. 77), Cenk Tosun (Salih Uçan dk. 62), Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy (Vincent Aboubakar dk. 77)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Fernando Santos

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 23), Muçi (dk. 54) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Colley, Zaynutdinov (Beşiktaş), Jackson (İstanbulspor)