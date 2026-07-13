Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği, mor renge bürünen lavanta tarlalarında renkli görüntülere sahne oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Silifke Belediyesi ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğiyle "En Güzel Mor Mersin'de Kokuyor" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikte üreticiler, vatandaşlar ve ziyaretçiler bir araya geldi.

Şenlik boyunca lavanta tarlalarını gezen katılımcılar, hasat heyecanına ortak olurken, lavantadan üretilen sabun, yağ, kolonya ve çeşitli doğal ürünlerin tanıtıldığı stantlar yoğun ilgi gördü. Çocuk oyun alanları, atölyeler ve güneş gözlem etkinliği de festivale ayrı bir renk kattı.

Katma değerli üretim vurgusu

Etkinliğe katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, lavanta üretiminin sadece tarımsal faaliyet olmadığını, işlenerek ekonomik değeri artırılan önemli bir ürün haline geldiğini söyledi.

2019 yılında Çaltıbozkır'da başlatılan "Köyümüz Atölye Projesi" kapsamında lavanta üretiminin desteklendiğini hatırlatan Seçer, 2021 yılında kurulan distilasyon ünitesi sayesinde lavantanın uçucu yağı başta olmak üzere katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü belirtti.

"Tarımda markalaşmak gerekiyor"

Tarımsal üretimde markalaşmanın önemine dikkat çeken Seçer, ham ürün olarak satılan tarım ürünlerinin işlenmesiyle çok daha yüksek ekonomik değer oluşturabileceğini ifade etti. Benzer projelerin Mersin'in farklı kırsal mahallelerinde de hayata geçirileceğini belirten Seçer, her bölgenin kendi ürünleriyle markalaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Festival renkli görüntülerle sona erdi

Gün boyunca davul-zurna eşliğinde devam eden şenlikte halk oyunları gösterileri de büyük beğeni topladı. Program kapsamında düzenlenen **"En İyi Lavanta Demeti Yarışması"**nda dereceye giren üreticilere ödülleri verilirken, etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.