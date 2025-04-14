Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde yapımı süren tesis, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de örnek gösterilecek nitelikte. Kurulum süreci devam eden tesis, bugüne dek yalnızca yakacak olarak kullanılan fındık kabuğunu, yüksek katma değerli ve çevre dostu bir ürüne dönüştürecek.

“Fındık Kabuğu Artık Değerli Bir Ürüne Dönüşecek”

Tesis alanında yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güler, bu girişimin Türkiye ve Ordu için büyük bir fırsat olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Dünyada bir ilke imza atıyoruz. Fındık kabuğundan aktif karbon üreteceğimiz Ordu Aktif Karbon Tesisi’nin kurulum çalışmalarına başladık. Bugüne kadar yalnızca alternatif yakıt olarak değerlendirilen fındık kabuğunu artık dünya standartlarında bir ürüne dönüştüreceğiz.”

“Yerli Üretimle İthalatı Azaltacağız”

Yüksek teknolojili makinelerin 21 tırla Ordu’ya ulaştığını ve kurulum çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Başkan Güler, aktif karbonun ithalat kalemlerinden biri olduğunu ve bu üretimle birlikte döviz kaybının da önüne geçileceğini ifade etti:

“Bu tesisle birlikte daha önce yurt dışından temin ettiğimiz aktif karbonu artık kendi topraklarımızda, kendi ham maddemizle üreteceğiz. Böylece hem yerli üretimi destekleyecek hem de ülke ekonomimize katkı sunacağız.”

“İlaç, Tıp ve Savunma Sanayii İçin Stratejik Üretim”

Başkan Güler, aktif karbonun ilaç, tıp ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde kullanıldığına dikkat çekerek, projenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Ayrıca, tesis bünyesinde bir AR-GE merkezi kurulacağını da açıkladı.

“Ülkemize ithal edilen bu ürünü artık kendimiz üreteceğiz. Hem döviz girdisi sağlayacağız hem de döviz kaybını önleyeceğiz. Aynı zamanda bir AR-GE merkezi oluşturarak teknolojik üretimde de öncü olacağız.”

Bu projeyle birlikte, Ordu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çeken yenilikçi bir üretim modeline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkan Güler, “Fındık kabuğunun teknolojiyle nasıl değerli bir ürüne dönüştüğünü görmek hepimiz için gurur verici olacak,” diyerek sözlerini tamamladı.