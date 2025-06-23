FHGE'yi oluşturan anket sorularının yayılma endeksleri incelendiğinde; son üç aydaki iş durumuna ilişkin değerlendirmelerin endeks üzerinde sınırlayıcı etkide bulunduğu, buna karşılık hem geçmiş döneme hem de gelecek üç aya yönelik hizmet talebi beklentilerinin artış yönünde etkide bulunduğu görüldü. Bu da sektördeki genel beklentilerin iyimserliğe evrildiğine işaret etti.

Son üç aylık iş durumuna dair olumlu değerlendirmeler önceki döneme kıyasla zayıflarken, hizmetlere olan talepte hem geçmiş hem de geleceğe dönük artış yönündeki değerlendirmeler güç kazandı. Özellikle gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentilerindeki iyileşme, sektör temsilcilerinin önümüzdeki döneme daha umutlu baktığını gösterdi.

İstihdama yönelik değerlendirmelerde ise ilginç bir tablo ortaya çıktı. Son üç ayda istihdam artışı bildirenlerin oranı azalarak bu alandaki olumlu seyrin zayıfladığını ortaya koyarken, gelecek üç aya yönelik istihdam beklentilerinde ise artış yönünde daha güçlü bir tablo belirdi. Bu durum, finansal hizmetler sektöründe personel planlamasının yeniden gözden geçirildiğine işaret ediyor.

Alt sektör bazında incelendiğinde, NACE Rev.2 sınıflamasına göre ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ sektöründe 3,0 puanlık, ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektöründe ise 5,6 puanlık bir artış gözlendi. Buna karşılık, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları’ sektöründe güven endeksi 0,5 puan gerileyerek temkinli bir duruma işaret etti.

Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 Haziran FHGE verileri; sektörde geleceğe dönük beklentilerin arttığını, talep tarafında canlanma sinyalleri geldiğini ve güven ortamının güçlendiğini gösteriyor. Özellikle istihdam beklentilerindeki artış, sektörün sürdürülebilir büyüme stratejileriyle uyumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.