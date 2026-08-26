Kentin yoğun yapılaşmasının arasında ilerleyen proje, özellikle Bahçeşehir ve Başakşehir çevresinde büyük bir ulaşım koridoru oluşturacak. Dev şantiyedeki çalışmaların havadan görüntülenmesi, projenin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.

Güzergah adeta baştan inşa ediliyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 8. kesimi olarak planlanan Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi kapsamında güzergah boyunca çok sayıda iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor.

Bir tarafta derin yarma alanları açılırken diğer tarafta dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Viyadük ayaklarının yükseldiği bazı bölümlerde ise bağlantı yolları ve otoyol platformunun imalatları devam ediyor.

Yüksek katlı konutların hemen yanında sürdürülen çalışmalar, İstanbul’un hızla büyüyen batı aksındaki ulaşım ihtiyacının boyutunu da ortaya koyuyor.

45 kilometrelik yeni ulaşım hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 45 kilometrelik otoyol ve bağlantı yollarının yapılması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Mahmutbey Gişeleri ve TEM Otoyolu üzerindeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Yeni güzergahın özellikle Bahçeşehir, Başakşehir, Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresindeki ulaşım bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor.

Sazlıdere Köprüsü de projenin önemli parçalarından

Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Sazlıdere Köprüsü'nde de çalışmalar sürüyor. Köprünün 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak planlandığı belirtiliyor.

Güzergah boyunca yükselen viyadük ayakları, genişletilen otoyol platformları ve açılan yarma alanları, projenin farklı noktalarında çalışmaların eş zamanlı ilerlediğini gösteriyor.

Hedef 2027

Dev otoyol projesinin 2027 yılı içerisinde tamamlanarak tam kapasite hizmete alınması hedefleniyor.

Tamamlandığında İstanbul’un kuzey ve batı bölgeleri arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi ve özellikle kentin yoğun trafik noktalarından biri olan Mahmutbey-TEM aksındaki yükün azaltılması amaçlanıyor.

Bahçeşehir’de gökdelenlerin arasında yükselen dev şantiye ise İstanbul’un ulaşım haritasında yapılacak değişimin en dikkat çekici görüntülerinden birini oluşturuyor.