Firari FETÖ ÜYELERİ VE İNGİLTERE'DE OTURUM STRATEJİSİ

Kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski sahibi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak sorumlularından Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası olarak bilinen Mustafa Özcan ve ortağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi örgütün önemli isimleri, İngiltere'ye firar edenler arasında yer alıyor.

İngiltere'de, 200 bin sterlinlik yatırımla "girişimci" vizesi veya 2 milyon sterlinlik yatırımla "yatırımcı" vizesi alarak oturum hakkı kazanmak mümkün. Bu yolla, FETÖ'ÇÜ firarilerinin birçoğu, oturum izni ve sonrasında vatandaşlık hakkı elde etti. Örgüt yöneticileri ve mahrem imamlar, oturum ve vatandaşlık almak amacıyla Londra'da finansman desteğiyle çeşitli şirketler kurdu.

TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET

FETÖ firarilerinin İngiltere'de oturum ve vatandaşlık almak için aynı adresler üzerine yüzlerce şirket kaydettirdiği ortaya çıktı. Örgüt mensupları, bir adres üzerinden birden fazla şirket açarak İngiltere'de yasal statü kazanmaya çalıştı.

Bu adreslerden en dikkat çekeni 244 Chase Road, London, England, N14 6HH. Dışarıdan bakıldığında standart bir İngiliz evi gibi görünse de, bu adrese kayıtlı birçok şirket bulunuyor. Bu adrese kayıtlı isimler arasında örgütün önemli isimlerinden Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi kişiler yer alıyor.

Bir diğer önemli adres ise Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. Burada ise Mustafa Özcan, İsmet Aksoy ve birçok mahrem imamın adına kayıtlı şirketler bulunuyor.

ÖRGÜTÜN PARA TRAFİĞİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

FETÖ, yıllarca "himmet" adı altında topladığı fonların önemli bir kısmını yurt dışına aktararak burada yatırıma dönüştürdü. İngiltere, bu yatırımların merkezlerinden biri olurken, bu fonların en çok gayrimenkul ve finans piyasalarında değerlendirildiği belirtiliyor.

Londra'daki para aklama operasyonlarında öne çıkan isimler arasında İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik ve Şerif Ali Tekalan bulunuyor. Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Londra'da emlak yatırım şirketi kurarken, Talip Büyük ve Ali Çelik de kendilerine ve çocuklarına ait şirketler açtı.

FETÖ'ÇÜ firarilerinin finansal gücünün tam boyutu bilinmese de, İngiltere'deki gayrimenkul ve düşük riskli finans piyasalarında yüksek miktarlarda para hareketlerinin olduğu tahmin ediliyor.

FETÖ'nün İngiltere'deki yapılanması ve finansal operasyonları, uluslararası düzeyde incelenmeye devam ediyor.