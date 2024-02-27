Fenerbahçe'den kupaya veda! Ankaragücü yarı finalde

Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe
Maçtan Dakikalar
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic’in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Cengiz Ünder’in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
9. dakikada caza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Szymanki’nin çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir, kornere çeldi.
10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Morutan’ın şutunda meşin yuvarlak, Ali Kaan'ın da sırtına çarparak ağlarla buluştu. 1-0
12. dakikada Saponara’nın pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Chatzigiovanis’in şutunu Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.
25. dakikada ceza saha yayının üstünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bonucci’nin şutunda top üstten auta çıktı.
33. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen Chatzigiovanis’in şutunda top filelere gitti. 2-0
46 ikinci yarı başladı
59. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun kaleci İrfan Can’a verdiği zayıf pasta araya giren Morutan’ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu son anda kaleci kurtardı.
60. dakikada ceza saha çizgisinin üzerinde Batshuayi’nin verdiği pasla topla buluşan Serdar Dursun’un şutunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
69. dakikada Chatzigiovanis’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde topa yükselen Mert Çetin’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde kafa vuruşu yapan Bonucci’nin şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Macheda’nın içeriye çevirdiği topta Rodrigues’in şutu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol, VAR'da incelenerek gol kararı verildi. 3-0
Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özeral, Osman Gökhan Bilir
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic (Atakan Çankaya dk. 46), Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Kaan Güneren, Morutan (Bassogog dk. 76), Saponara (Pedrinho dk. 66), Chatzigiovanis (Rodrigues dk. 82), Ali Sowe (Macheda dk. 67)
Yedekler: Bahadır Güngördü, Flips, Arda Ünyay, Cephas, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Ferdi Kadıoğlu dk. 46), Serdar Aziz, Bonucci, Mert Müldür, Krunic (İsmail Yüksek dk. 46), Zajc (Serdar Dursun dk. 46) , Cengiz Ünder (Oosterwolde dk. 77), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 65), Dusan Tadic, Batshuayi
Yedekler: Livakovic, Djiku, Dzeko, Becao, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Morutan (dk. 10), Chatzigiovanis (dk. 33), Rodrigues (dk. 86) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Morutan, Pedrinho (MKE Ankaragücü) İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oosterwolde (Fenerbahçe)