Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe akşamı deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Beşiktaş maçında 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise günü dinlenerek geçirdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.