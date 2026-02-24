İki Oyuncuda Kısmi Yırtık

Kulübün açıklamasına göre:

Çağlar Söyüncü ’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Her iki oyuncunun da 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Savunmanın liderlerinden Çağlar ile hücumun en önemli skor opsiyonlarından Talisca’nın yokluğu, takımın oyun planını doğrudan etkileyecek.

İki İsimde Zorlanma

Ederson ’da sol arka adale zorlanması,

Jayden Oosterwolde’de ise sağ kasık bölgesinde zorlanma belirlendi.

Bu iki oyuncunun 10 ila 14 gün takımdan ayrı kalması öngörülüyor. Özellikle rotasyonun daraldığı dönemde savunma ve kalede yaşanacak eksikler, teknik ekibin alternatif planlarını devreye sokmasını gerektirecek.

Kritik Süreçte Kadro Alarmı

Ligde ve Avrupa arenasında yoğun fikstürle mücadele eden Fenerbahçe’de aynı maçta dört oyuncunun birden sakatlanması, camiada “kadro krizi” endişesini beraberinde getirdi. Özellikle arka adale sakatlıklarının art arda gelmesi, yükleme ve tempo tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Teknik heyetin önümüzdeki haftalarda genç oyunculara daha fazla süre vermesi ve rotasyonu genişletmesi bekleniyor. Taraftar cephesinde ise “Sahada kim oynayacak?” sorusu şimdiden yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Sarı-lacivertli ekipte tedavi süreçleri başlarken, gözler oyuncuların dönüş tarihine çevrildi. Kritik virajda alınacak sonuçlar, bu sakatlıkların etkisini daha da belirgin hale getirebilir.