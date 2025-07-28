100 Milyon Euroluk Stat Anlaşması

Sarı-lacivertli kulüp ile Chobani arasında yapılan anlaşmaya göre, stadyum isim hakkı için 5+5 yıllık bir iş birliğine imza atıldı. Bu kapsamda Fenerbahçe’nin kasasına 10 yıl boyunca toplam 100 milyon Euro girecek. Ayrıca kulüp, Chobani ile yapılan 2+3 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşmasıyla da 20 milyon Euroyu aşkın ek gelir elde edecek. Bu sponsorluk, Türk futbol tarihinde tek kalemde yapılmış en büyük sponsorluk anlaşması olarak kayıtlara geçti.

“Ülkemiz İçin Gurur Kaynağı”

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Chobani markasının kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya’ya teşekkürlerini iletti. Kızılhan, “ABD’de sıfırdan yola çıkıp global bir gıda devine dönüşen Hamdi Ulukaya, yalnızca bir girişimci değil; ülkesini unutmayan, insani değerleriyle fark yaratan bir isim. Chobani ile bu anlaşmayı imzaladığımız için büyük gurur duyuyoruz. Ulukaya’nın Kahramanmaraş depremleri sonrası sağladığı 100 milyon dolarlık yardım, onun vizyonunu ve yüreğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Resmi Ad:

Chobani Stadyumu – Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Stadyumun resmi adı artık "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi" olarak kullanılacak. Kulüp yetkilileri, tabela değişiminin ardından stadyumun tüm dijital mecralarda da bu adla yer alacağını duyurdu.