Bakan Bak, Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe’yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında Galatasaray’ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe’yi yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray’ı mağlup ederek Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe’yi kutluyorum. Sarı lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor’a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Maçtan dakikalar

6. dakikada savunmadan vurulan uzun topu rakip yarı alanda kontrol eden Yunus, pasını bekletmeden sağ taraftaki Sane’ye aktardı. Sane’nin ceza sahasına kadar ilerleyip sağ çaprazdan şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada sol tarafta topu alan Levent Mercan, ters kanattaki Musaba’ya pasını aktardı. Topla beraber ceza sahası içine giren Musaba’nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada sol taraftan Sane’nin arka direğe ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson’un çeldiği topa kale önünde Davinson’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

28. dakikada sol taraftan Asensio’nun ceza sahasına ortasında top önce Lemina’dan sonra Levent’ten sekerek ceza sahası dışındaki Guendouzi’nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının solundan yakın direğe yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada sağ taraftan Sallai’nin ortasına yükselen Icardi’nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Guendouzi’nin geri pasında Yunus Akgün, kaleci Ederson’a baskıya koştu. Ceza sahası dışında Ederson’un uzaklaştırmak istediği top Yunus’ta kaldı ve yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Ancak Ederson’un uzaklaştırmak istediği topun Yunus’un eline çarparak önüne düştüğü gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

45. dakikada sağ taraftan ceza sahasında çizgiye inen Musaba’nın içeriye çevirdiği top defanstan sekerek sol çapraza açıldı. Bu noktada Levent Mercan’ın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

48. dakikada sol taraftan Asensio’nun ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Oosterwolde’nin çaprazdan yarım volesinde uzak direğe giden meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

59. dakikada Torreira’nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Asensio ile verkaç yapan Talisca ceza sahası sağ çaprazında kaleci Günay’la karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Ağlara doğru giden topu Lemina çizgiden röveşata ile çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez İsmail’in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı çeldi.

90+1. dakikada sağ taraftan Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda Kazımcan ön direkte yükselerek topu arkaya aşırdı. Ancak arka direkte Kaan Ayhan’ın dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai (Kaan Ayhan dk. 87), Davinson Sanchez (Gabriel Sara dk. 46), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 87), Mario Lemina, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 72), Leroy Sane (Ahmed Kutucu dk. 79), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Uğurcan Çakır, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Yiğit Efe Demir dk. 90), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde (Çağlar Söyüncü dk. 82), Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba (Dorgeles Nene dk. 69), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 90), Jhon Duran (Anderson Talisca dk. 69)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Matteo Guendouzi (dk. 28), Jayden Oosterwolde (dk. 48) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane (Galatasaray), Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Domenice Tedesco (Teknik direktör), Matteo Guendouzi (Fenerbahçe)