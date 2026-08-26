Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, kapanış ve sertifika töreniyle tamamlandı. Bu yaz 5 bin çocuk ve genci sporla buluşturan organizasyonda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hedeflerinin önce 10 bin, ardından 20 bin çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri, farklı spor branşlarıyla tanışmaları ve geleceğin sporcularının keşfedilmesi amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi. Kapanış ve sertifika törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Yaz Spor Okullarında eğitim alan çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Programda karate ve cimnastik branşlarında eğitim gören çocuklar gösteri sunarken, sporcuların performansları büyük alkış aldı.

Alper Ayan: 'Yetenekli çocuklarımızı Türk sporuna kazandıracağız'

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra psikososyal gelişimleri açısından da önemli olduğunu söyledi.

Yaz Spor Okullarının çocukların sosyalleşmesine, yeni arkadaşlıklar kurmasına ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sunduğunu belirten Ayan, 'Çocuklarımızı tesislerimizde farklı spor branşlarıyla buluşturarak sporla iç içe vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Kurslarımızda yetenekleriyle öne çıkan çocuklarımızı geliştirerek Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz' dedi.

Yaz Spor Okullarının bu yıl merkez ilçelerin yanı sıra Saruhanlı, Turgutlu, Kırkağaç ve Soma'da da düzenlendiğini belirten Ayan, gelecek yıl daha fazla ilçeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Ayan ayrıca kış spor okullarının planlamalarına başladıklarını ifade etti.

Besim Dutlulu: 'Burada Manisa'nın geleceğini görüyorum'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Yaz Spor Okulları kapsamında 5 bin çocuğa spor yapma imkânı sağlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklara seslenen Dutlulu, 'Sizleri görünce Atamızın, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü aklıma geliyor. Buraya baktığımda Türkiye'nin ve Manisa'mızın geleceğini görüyorum. Spor yapan, sağlıklı ve Atatürk'ün izinden giden çocuklarımızı görüyorum. İyi ki varsınız' diye konuştu.

Hedef 20 bin çocuk

Yaz Spor Okullarından yararlanan çocuk sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Dutlulu, 'Bu dönem 5 bin çocuğumuza eğitim verdik. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı önce 10 bine, ardından 20 bine çıkarmalıyız. Çocuklarımız yaz aylarını verimli ve keyifli geçirsin, geleceğin sporcuları bu okullardan yetişsin' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün farklı branşlarda önemli takımlara sahip olduğunu belirten Dutlulu, geleceğin başarılı sporcularının Yaz Spor Okullarından yetişmesini istediklerini söyledi.

'Belediyenin görevi sporu tabana yaymaktır'

Belediyelerin çocuklara, gençlere ve amatör branşlara destek olması gerektiğini dile getiren Dutlulu, 'Bir belediyenin görevi profesyonel sporculara milyonlarca dolar aktarmak değil; sporu tabana yaymak, çocuklara, gençlere ve amatör branşlara destek olmaktır. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü öncülüğünde çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabilmeleri için tüm gücümüzle çalışacağız. Manisalı çocuklarımızın önünü açacağız. Önümüzdeki yaz daha da büyüyecek ve çok daha fazla çocuğumuza ulaşacağız' ifadelerini kullandı.

Velilerden yaz spor okullarına tam not

Yaz Spor Okullarına katılan çocukların velileri de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Veliler, çocuklarının hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan spor okullarının kış döneminde de devam etmesini istediklerini belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Program, eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.