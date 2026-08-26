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Kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanı; koşu, ısınma, rejenerasyon, kuvvet çalışmaları ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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