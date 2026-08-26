Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, bu hafta oynayacakları Bursaspor maçıyla ilgili olarak, 'Kolay olmaz, zor olur ama inşallah kazanan taraf da biz oluruz diye düşünüyorum' dedi.

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, takımın son durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgi verdi. Kolay bir süreç geçirmediklerini dile getiren İçgül, iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, 'Yeni bir takım kuruldu. 19-20 tane oyuncumuz ayrıldı. 15 tane yeni transfer yaptık ve bu transferleri tam sezon başı da yapamadık. Hep aralıklı ve son 3-4 tane arkadaşımızı son hafta transfer yasağı bittiği gün bünyemize katabildik. Doğal olarak yüzde 100 olarak beraber çalışma ortamı olmadı ama Allah'a şükürler olsun ki iyi bir başlangıç yaptık. Şu anda 3'te 3 yaptık. Gerçekten her maç zor. Bireysel baktığımızda hep final havasında oluyor. İnanılmaz derecede 7-8 tane takım çok iyi kadrolar kurdu. Onun için bence alıp başını gidecek bir takım olmayacak, zor olacak diye düşünüyorum. Puan ortalamasına baktığımızda da çok yüksek puanlara takımlar ulaşamaz diye düşünüyorum. Bu kısa sürede iyi bir birliktelik yakaladık. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Sevgili başkanımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir fedakarlık yapıldı. Bir yandan gidenler, fesihler, parayı alıp fesheden futbolcular, bir yandan transfer yasağını kaldırmamız, bir taraftan yeni bir takım kurarak bu tarafa bir bütçe ayırmak kolay işler değil. İnşallah hep beraber bu süreci atlatıp, 38 hafta sonra ilk 2'de yer alıp şampiyon olmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Kolay olmaz, zor olur ama inşallah kazanan taraf biz oluruz'

Ligin 4. haftasında sahasında oynayacakları Bursaspor maçını değerlendiren Seyit İçgül, 'Her maç zor. Biz ne bir takımı çok gözümüzde büyüteceğiz ne de hiçbir zaman küçümseyeceğiz. Her maçı final havasında oynayacağız. Bir gün sevinme hakkımız var, bir gün üzülme hakkımız var. Bursaspor da bu maçlardan biri. Onlar da çok iyi transferler yaptı. 2-3 senedir biliyorsunuz bir ivme kazandı. 3. Lig'den 2 Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktılar. Bu ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağımızı düşünüyoruz. Burada da seyircilerimize çok iş düşecek. Kapalı Kale'ye teşekkür ediyoruz, inanılmaz bir bütünlük sağladılar. O havaya bizi soktular. İnşallah onların desteğiyle de içerdeki maçlarımızı özellikle kazanmak istiyoruz. O ortamı sağlarlarsa biz de inşallah onları mahcup etmeyeceğiz diye düşünüyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu maçta da bütün stadı da doldurmalarını istiyoruz. Onların destekleriyle de iyi bir maç olur diye düşünüyorum. Kolay olmaz, zor olur ama inşallah kazanan taraf da biz oluruz diye düşünüyorum. Herkesi maça davet ediyoruz' diye konuştu.